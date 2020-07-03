Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 11 і 12 серії серіалу «Вангелія». Це — історія життя всесвітньо відомої болгарської цілительки і провидиці Ванги (Вангелії Гущерової), яка дозволить по-іншому оцінити загадковий феномен воістину сильної та мудрої жінки минулого століття. Але що ж станеться в останніх серіях «Вангелії»?

Аліса розриває відносини з Віталієм, який виявився співробітником ФСБ. Дівчина каже, що не любить його. 1953 рік. У день смерті Сталіна Вангу випускають із в’язниці. У 1962 році помирає Митко, а незабаром у будинку Ванги з’являється прийомний син — теж Митко. Ользі ледве вдається вирватися в Болгарію, щоб побачитися з Вангою. Обидві щасливі від цієї зустрічі, і Ванга радить Ользі, щоб її син йшов у льотчики, а не в підводники. Через багато років Ольга зрозуміє, що цим Ванга врятувала життя її онуку…

Пізніше Аліса повертається в Москву. Там її вже відрахували з МГУ. Медведєв допомагає їй відновитися в університеті і дозволяє поїхати в Курськ, щоб зрозуміти пророцтво Ванги, що місто сховається під водою. Ванга, як сама і пророкувала, помирає 11 серпня 1996 року. 2000 рік. Після загибелі підводного човна Курськ Аліса дзвонить Медведєву і отримує завдання зробити фільм про Вангу. Взимку 2001 року вона розшукує в Підмосков’ї сім’ю Незнамова. Дівчина привозить Ользі, її синові і онукові змонтований фільм про болгарську ясновидицю, але під час показу зображення з плівки зникає. Онук Ольги закохується в Алісу — ось та ниточка, яка, за словами Ванги, замкнула коло найближчих їй людей…

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