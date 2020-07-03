У 19 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать неймовірні випробування, які не на жарт налякають учасників проєкту! Крім цього, учасники другого сезону повинні будуть готувати свої десерти… З Ольгою Мартиновською! Але з якими труднощами зіткнулися шефи? Дізнаємося в новому випуску.

Дивіться у 19 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Чому Ольга Мартиновська захотіла позмагатися з шеф-кухарями?

Кому вдасться зробити з простого овоча — справжній кулінарний шедевр?

Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 19 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 4 липня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!

Video: У 19 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи готуватимуть незвичайні десерти 4 липня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 19 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 19 (ефір від 04.07.2020)

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