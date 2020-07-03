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«Неймовірна правда про зірок»: чим зацікавлять 27 і 28 випуски від 04.07.2020

03.07.2020

4 липня о 9:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 27 і 28 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто зі знаменитостей потрапив у страшну ДТП, а хто поховав своїх других половинок. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 27 і 28 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

  • Хто з селебріті потрапив у страшні ДТП? Неймовірні історії від зірок українського і світового шоу-бізнесу.
  • Зіркові втрати: трагічні історії селебріті, які поховали своїх других половинок. Одкровення Василя Вірастюка, Маріон Котіяр, Георгія Делієва, Романа Поланскі та інших. 

Більше на тему: У світ готують спеціальне видання фільмів «Володар перстнів» і «Хоббіта»

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