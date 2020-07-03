4 липня о 9:15 в ефір телеканалу СТБ вийдуть 27 і 28 випуски улюбленого шоу про життя селебріті «Неймовірна правда про зірок». Ведучі проєкту Надія Матвєєва і Григорій Решетник розкажуть про те, хто зі знаменитостей потрапив у страшну ДТП, а хто поховав своїх других половинок. Детальніше читайте в матеріалі.

У 27 і 28 випусках проєкту «Неймовірна правда про зірок» ви дізнаєтеся:

Хто з селебріті потрапив у страшні ДТП? Неймовірні історії від зірок українського і світового шоу-бізнесу.

Зіркові втрати: трагічні історії селебріті, які поховали своїх других половинок. Одкровення Василя Вірастюка, Маріон Котіяр, Георгія Делієва, Романа Поланскі та інших.

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