«Наречена для тата»-3 випуск 5: Перший фінал проєкту — чи залишаться разом Артем і Карина

Сьогодні, 3 липня, в ефір телеканалу СТБ вийшов п’ятий випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді відбувся перший фінал: яке рішення прийняли Артем Топчій і Карина Біла, а також як пройшла операція Ігоря Бубнова і чи вдалося йому налагодити стосунки з Інною. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 5 випуску між Ігорем та Інною знову виникла сварка. Під час побачення чоловік вкотре загравав з іншими прямо на очах у Інни. Дівчину така поведінка дуже засмутила, особливо з огляду на те, що вона просила Ігоря так себе не поводити. Конфлікт розгорівся з новою силою вдома. Пара посварилася. Не врятувала ситуацію навіть лікарня, в яку поїхали молоді люди після того, як про себе нагадала травма руки Ігоря.

Після обстеження лікар рекомендував оперативне втручання. Але навіть під час консультації Ігор не упустив момент, щоб поцікавитися, чи є в лікарні вродливі медсестри. Такі фрази довели Інну до сліз. Чи залишиться дівчина поруч із Ігорем у лікарні або поїде додому? Дивіться докладніше у випуску.

У Карини і Артема також не обійшлося без екстриму: чоловік запропонував своїй нареченій зайнятися банджі-джампінгом. Але чи зважиться Карина стрибнути з мосту, адже вона боїться висоти? До того ж, зовсім скоро фінал. Як це позначиться на стосунках пари? І, головне, яке рішення приймуть молоді люди: чи залишаться разом? Адже Артем сумнівається в тому, що Карина готова до серйозних стосунків.

Тим часом Юля намагається налагодити контакт із сином Романа — Микитою. Хлопчик досить холодно ставиться до жінки. Щоб виправити ситуацію, Юля вирішила попросити Микиту навчити її кататися на скейті. Щоправда, у неї зовсім нічого не виходило. До всього Микита захотів випробувати обраницю свого батька на міцність: він привів її на територію покинутого будинку і … зник. Дівчина дуже довго шукала Микиту. Їй здалося, що там дуже небезпечно, і з хлопчиком могло щось трапитися.

Чи пройде Юля перевірку від Микити? Чи вдасться Ігорю повернути довіру Інни? І чи залишаться разом Артем і Карина? Відповіді на всі ці запитання ви знайдете у 5 випуску романтичного проєкту «Наречена для тата»-3.

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