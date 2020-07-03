«Наречена для тата»-3: Хто з учасників проєкту опиниться на операційному столі
03.07.2020
Сьогодні, 3 липня, в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді учасники пройдуть іще кілька випробувань, і дехто опиниться на операційному столі. Але головна інтрига випуску — чи залишаться разом Артем Топчій і Карина Біла? Перший фінал реаліті вже сьогодні! Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.
У п’ятому випуску учасники будуть спокушати один одного, перевіряти на міцність і дратувати. Чи зможуть пари пройти перевірку? А також перший фінал: який вибір зроблять Карина та Артем?
«Я дуже довго думала і прийняла рішення, яке не зміню ні за що на світі», — зізналася Карина перед фіналом.