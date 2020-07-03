Сьогодні, 3 липня, в ефір телеканалу СТБ вийде 5 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді учасники пройдуть іще кілька випробувань, і дехто опиниться на операційному столі. Але головна інтрига випуску — чи залишаться разом Артем Топчій і Карина Біла? Перший фінал реаліті вже сьогодні! Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

У п’ятому випуску учасники будуть спокушати один одного, перевіряти на міцність і дратувати. Чи зможуть пари пройти перевірку? А також перший фінал: який вибір зроблять Карина та Артем?

«Я дуже довго думала і прийняла рішення, яке не зміню ні за що на світі», — зізналася Карина перед фіналом.

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У 5 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

Який скандал відбудеться між Ігорем та Інною?

Який божевільний вчинок зробить Карина заради Артема?

Чи вдасться Юлі налагодити контакт із сином Романа — Микитою?

Хто з учасників опиниться на операційному столі?

Чи залишаться разом Карина і Артем?

Video: «Наречена для тата»-3: Хто з учасників проєкту опиниться на операційному столі Наречена для тата 1 випуск 3 сезон: учасники пройдуть ще кілька випробувань, і хтось опиниться на операційному столі. Але головна інтрига випуску - чи залишаться разом Артем Топчій і Карина Біла?

Video: «Наречена для тата»-3: Хто з учасників проєкту опиниться на операційному столі Наречена для тата 1 випуск 3 сезон: учасники пройдуть ще кілька випробувань, і хтось опиниться на операційному столі. Але головна інтрига випуску - чи залишаться разом Артем Топчій і Карина Біла?

Video: «Наречена для тата»-3: Хто з учасників проєкту опиниться на операційному столі Наречена для тата 1 випуск 3 сезон: учасники пройдуть ще кілька випробувань, і хтось опиниться на операційному столі. Але головна інтрига випуску - чи залишаться разом Артем Топчій і Карина Біла?

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