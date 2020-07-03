Легкий курячий супчик у спекотну літню пору є особливо доречним. Улюблений суп актриси серіалу «За вітриною» Єлизавети Фалей – дуже смачний і простий у приготуванні. Детальна інструкція приготування курячого супу – в матеріалі.

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Інгредієнти:

1 велика куряча грудка

3 середніх картоплини

1 велика морква

1 цибулина

2 відварених яйця ⠀

зелень – лавровий лист, перець духмяний, сіль, куркума

Приготування:

Відокремте курячу грудку від шкіри і кістки. Почистіть моркву і картоплю. Наріжте невеликими кубиками. Зробіть фарш. Беремо м’ясо птиці і пропускаємо його через м’ясорубку 2 рази. Додаємо спеції. Все добре вимішуємо. З фаршу робимо фрикадельки. ⠀ У каструлю покладіть кістку від грудки і залийте холодною водою. Коли закипить вода, варіть хвилин 5. Злийте воду і добре промийте кістку. У каструлю покладіть кістку від грудки, цілу цибулину, моркву, картоплю, 5 горошин духмяного перцю і кілька лаврових листочків. ⠀ Варіть хвилин 15 на середньому вогні. Додаємо фрикадельки і куркуму і варимо супчик на маленькому вогні 40 хвилин. Перед подачею додаємо зелень і яйце у супчик.

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Важливо знати:

Куркума дає золотий колір бульйону. Кістку від курячої грудки можна і не додавати. Але Ліза вважає, що суп на кісточці виходить значно смачнішим.

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