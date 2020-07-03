Легкий курячий суп: рецепт улюбленого супу Єлизавети Фалей
03.07.2020
Легкий курячий супчик у спекотну літню пору є особливо доречним. Улюблений суп актриси серіалу «За вітриною» Єлизавети Фалей – дуже смачний і простий у приготуванні. Детальна інструкція приготування курячого супу – в матеріалі.
Більше на тему: Суп-пюре із кабачків: рецепт приготування від Юрія Негрича
Інгредієнти:
- 1 велика куряча грудка
- 3 середніх картоплини
- 1 велика морква
- 1 цибулина
- 2 відварених яйця ⠀
- зелень – лавровий лист, перець духмяний, сіль, куркума
Приготування:
- Відокремте курячу грудку від шкіри і кістки.
- Почистіть моркву і картоплю. Наріжте невеликими кубиками.
- Зробіть фарш. Беремо м’ясо птиці і пропускаємо його через м’ясорубку 2 рази. Додаємо спеції. Все добре вимішуємо.
- З фаршу робимо фрикадельки. ⠀
- У каструлю покладіть кістку від грудки і залийте холодною водою. Коли закипить вода, варіть хвилин 5. Злийте воду і добре промийте кістку.
- У каструлю покладіть кістку від грудки, цілу цибулину, моркву, картоплю, 5 горошин духмяного перцю і кілька лаврових листочків. ⠀
- Варіть хвилин 15 на середньому вогні.
- Додаємо фрикадельки і куркуму і варимо супчик на маленькому вогні 40 хвилин.
- Перед подачею додаємо зелень і яйце у супчик.
Більше на тему: Кіш лорен з лососем: рецепт від Єлизавети Фалей
Важливо знати:
- Куркума дає золотий колір бульйону.
- Кістку від курячої грудки можна і не додавати. Але Ліза вважає, що суп на кісточці виходить значно смачнішим.
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+