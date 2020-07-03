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Легкий курячий суп: рецепт улюбленого супу Єлизавети Фалей

03.07.2020

Легкий курячий супчик у спекотну літню пору є особливо доречним. Улюблений суп актриси серіалу  «За вітриною» Єлизавети Фалей – дуже смачний і простий у приготуванні. Детальна інструкція приготування курячого супу – в матеріалі.

курячий суп

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Інгредієнти:

  • 1 велика куряча грудка
  • 3 середніх картоплини
  • 1 велика морква
  • 1 цибулина
  • 2 відварених яйця ⠀
  • зелень – лавровий лист, перець духмяний, сіль, куркума

Приготування:

  1. Відокремте курячу грудку від шкіри і кістки.
  2. Почистіть моркву і картоплю. Наріжте невеликими кубиками.
  3. Зробіть фарш. Беремо м’ясо птиці і пропускаємо його через м’ясорубку 2 рази. Додаємо спеції. Все добре вимішуємо.
  4. З фаршу робимо фрикадельки. ⠀
  5. У каструлю покладіть кістку від грудки і залийте холодною водою. Коли закипить вода, варіть хвилин 5. Злийте воду і добре промийте кістку.
  6. У каструлю покладіть кістку від грудки, цілу цибулину, моркву, картоплю, 5 горошин духмяного перцю і кілька лаврових листочків. ⠀
  7. Варіть хвилин 15 на середньому вогні.
  8. Додаємо фрикадельки і куркуму і варимо супчик на маленькому вогні 40 хвилин.
  9. Перед подачею додаємо зелень і яйце у супчик.

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Важливо знати:

  1. Куркума дає золотий колір бульйону.
  2. Кістку від курячої грудки можна і не додавати. Але Ліза вважає, що суп на кісточці виходить значно смачнішим.

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