Карина Біла: Проєкт «Наречена для тата» для мене був шансом

3 липня на проєкті «Наречена для тата»-3 відбувся перший фінал. Карина Біла і Артем Топчій зробили свій вибір. Дівчина відповіла на найголовніше питання і у фіналі сказала «Так» Артему. Однак чоловік не був настільки впевнений: він заявив, що місяць — це дуже мало, щоб добре пізнати людину, тому попросив дати ще час, щоб придивитися. Читайте в нашому матеріалі, які емоції виникали у Карини під час зйомок і чи складно було налагодити контакт із сином Артема, Максимом?

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Чому вирішили взяти участь у проєкті?

Після того, як мій хлопець пропав безвісти, у мене не виходило побудувати стосунки. Я засумнівалася: чи зможу насправді бути з кимось разом. Я почала займатися самокопанням. І проєкт «Наречена для тата» для мене був шансом. Я вірила у казку і хотіла справжнього щирого кохання. Я вірила в СТБ, адже ви можете поєднувати серця. А ще я хотіла подивитися на себе з боку і зрозуміти, що в мені не так.

Яке перше враження на вас справив Артем?

Візуально мені Артем сподобався з першої секунди. Він саме той хлопець, якого я хотіла бачити поруч із собою.

Чи була ситуація на проєкті, яку ви би хотіли змінити?

Ні, не було. Я чинила так, як на той момент вважала за потрібне. Якщо я щось робила, значить, все повинно було відбуватися саме так. Я ні про що не шкодую.

Чи складно було налагодити контакт із сином Артема, Максимом?

Макс — дуже добрий і відкритий хлопчик. Контакт було знайти дуже просто, адже у нас схожі темпераменти. Я навіть скажу більше, коли ми з ним гралися, у Артема від нас боліла голова. Нам було дуже весело. Макс — чудовий малий.

Що було найскладнішим на проєкті?

Найскладнішим було усвідомлювати, що проєкт закінчився. Я дуже сумувала за атмосферою, камерами, знімальною групою. Мені це дуже подобалося, я просто кайфувала. Так що складно виявилося після проєкту. Сумно було розуміти, що все закінчилося. Адже це прекрасний досвід.

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