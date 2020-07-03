Гороскоп на 4 липня 2020 року допоможе вам прийняти правильні рішення. Кому варто поберегти своє здоров’я, а хто повинен уникати конфліктів? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

День обіцяє бути вдалим. Є ймовірність зробити чудову торговельну угоду. Зірки радять прислухатися до інтуїції.

Телець

День низької активності. Намагайтеся пропускати повз вуха колючі зауваження на свою адресу. Ви ж і так знаєте всі свої недоліки.

Близнюки

Присвятіть день налагодженню ділових зв’язків і контактів. Вам варто пам’ятати про те, що хороші комунікативні навички — це вже половина успіху.

Рак

Непередбачуваний день. Краще утриматися від фінансових вкладень і великих покупок. Можна прогадати і в підсумку залишитися ні з чим.

Лев

Прекрасний день для початку нового бізнесу. Однак будьте уважні, є ймовірність наробити помилок і втратити гроші.

Діва

Небезпечний день. Можливі депресії та негативізм. Намагайтеся абстрагуватися. І пам’ятайте: завтра буде новий день і нові емоції. Це не кінець світу.

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Терези

Зверніть увагу на своє здоров’я. Є ризик простудних захворювань. Відмовтеся від надмірного вживання морозива і прохолодних напоїв. І, заради Бога, носіть маску!

Скорпіон

Цей день відкриє перед вами широкі можливості для активності у сфері професійної діяльності, творчості та самовираження. Спробуйте справити хороше враження на начальство.

Стрілець

Абсолютно спокійний день. Намагайтеся провести його в колі сім’ї. Неспішна вечірня прогулянка в парку вам просто необхідна.

Козеріг

Сьогодні велика ймовірність виникнення дрібних конфліктів і неприємних ситуацій. Не дайте вивести себе з рівноваги. Тримайте свої емоції під контролем.

Водолій

Небезпечний день. Є ризик виникнення сварок із близькими людьми. Спробуйте не конфліктувати. Відкладіть прийняття важливих рішень на інший день.

Риби

Будьте пильні. Є ризик накосячити на роботі і посваритися зі своєю другою половинкою. Вечір проведіть у тиші.

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