Домашнє печиво: 10 простих рецептів від учасників «МастерШеф»
На карантині найкращим рішенням буде зібратися всією сім’єю і приготувати домашнє печиво. Тим паче, що учасники «МастерШеф» поділилися своїми перевіреними рецептами. Читайте в матеріалі.
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Класичне імбирне печиво
Інгредієнти:
Для тіста:
Борошно — 250 г + для роботи з тістом
Масло вершкове — 20 г
Цукор тростинний — 2 ст. л.
Молоко — 3 ст. л.
Мед — 2 ст. л.
Яйце куряче — 1 шт.
Розпушувач — 0,5 ч. л.
Імбир мелений — 2 ч. л.
Кориця мелена — 2 ч. л.
Сіль — 0,5 ч. л.
Для глазурі:
Білки яєчні — 2 шт.
Цукрова пудра — 225 г
Сік лимонний — 1 ст. л.
Приготування:
- У глибоку миску кладемо 20 г вершкового масла. Додаємо 2 ст. л. тростинного цукру. Рекомендовано використовувати саме тростинний, тому що це позитивним чином позначиться на кольорі імбирного печива.
Додаємо до масла 3 ст. ложки молока і 2 ст. ложки рідкого меду.
- Ставимо миску на водяну баню і перемішуємо весь її вміст віночком доти, поки масло з цукром і суміш не стануть однорідною масою.
- Просіваємо 250 г борошна. У нього додаємо 0,5 ч. ложки розпушувача, 2 ч. ложки меленого імбиру, 2 ч. ложки кориці, 0,5 ч. ложки солі. Перемішуємо. Додаємо 1 яйце.
- Починаємо перемішувати тісто виделкою, додаємо рідкі інгредієнти з водяної бані. Продовжуємо перемішувати виделкою.
- Коли консистенція тіста дозволить, беремо його в руку і починаємо вимішувати на дошці.
- Вмикаємо духовку, щоб вона заздалегідь розігрілася до температури 180 градусів. В цей час приступаємо до створення печива. Притрушуємо робочу поверхню борошном і розкатуємо тісто в пласт товщиною близько 5 мм.
- Вирізаємо з розкатаного тіста печиво різноманітної форми. Для спрощення цієї процедури скористайтеся готовими формочками.
- Викладаємо печиво на деко, застелене папером для випічки, таким чином, щоб фігурки не торкалися одна одну.
Відправляємо печиво в духовку на 10—15 хвилин.
- Поки імбирне печиво випікається, пропонуємо не витрачати час даремно і приготувати глазур, якою ми будемо прикрашати різдвяне печиво в самому кінці приготування. Для приготування глазурі нам буде потрібно 225 г цукрової пудри, 2 яєчні білки і 1 ст. ложка лимонного соку. Збиваємо всі інгредієнти міксером, поки не отримаємо консистенцію, схожу на густу сметану. Даємо білкової глазурі постояти 10 хвилин.
- Кладемо глазур в кулінарний мішок або в поліетиленовий пакет з відрізаним куточком.
- Виймаємо печиво з духовки, даємо йому охолонути і прикрашаємо приготовленою глазур’ю. Ви можете придумати найвигадливіші малюнки та візерунки, у вас буде величезний простір для творчості! Також це принесе велике задоволення дітям, тож імбирне печиво можна прикрашати всією сім’єю!
Кокосове печиво
Інгредієнти:
Борошно — 100 г
Цукор — 100 г
Кокосова стружка — 200 г
Яйця — 2 шт.
Розпушувач — 1 ч. л.
Приготування:
- Яйця збити з цукром.
- Додати кокосову стружку, перемішати.
- Всипати борошно з розпушувачем, знову перемішати.
- Прибрати тісто в холодильник на півгодини.
- Руки змочити водою і сформувати з тіста печиво.
- Випікати за температури 180 градусів близько 15 хвилин.
Яблучне печиво
Інгредієнти:
Цукор — 120 г
Ванілін — 1 пакетик
Яйця — 4 шт.
Маргарин — 200 г
Борошно — 500 г
Розпушувач — 1 пакетик
Яблука — 3 шт.
Приготування:
- Яйця розтираємо з цукром і ваніліном, додаємо розтоплений маргарин, перемішуємо, потім борошно, змішане з розпушувачем, і вимішуємо ложкою тісто.
- Яблука чистимо і ріжемо дрібними кубиками, додаємо в тісто.
- Викладаємо столовою ложкою невеликі гірки на деко, застелене папером для випічки, і випікаємо в розігрітій до 200 °С духовці до золотистого кольору буквально 10—15 хвилин.
Вівсяне печиво з медом
Інгредієнти:
Вівсяні пластівці — 300 г
Вершкове масло — 130 г
Мед — 130 г
Лимонна цедра — 2 ст. л.
Кориця — 1 ст. л.
Сіль за смаком
Приготування:
- Приблизно третину пластівців подрібнити в борошно за допомогою блендера.
- Вершкове масло і ложку кориці покласти в каструльку і розтопити на слабкому вогні.
- Додати мед, цедру лимона, вівсяне борошно та інші пластівці. Потім посолити, добре перемішати і дати тісту трохи настоятися.
- За допомогою ложки викласти тісто на деко і відправити в духовку на 20 хвилин до підрум’янювання і появи медового аромату.
Грецьке різдвяне печиво
Інгредієнти:
Борошно пшеничне — 600 г
Вершкове масло — 400 г
Цукрова пудра — 1 скл.
Мигдаль — 100 г
Коньяк — 75 мл
Яйце — 1 шт.
Сода — 1 ч. л.
Розпушувач — 1 пакетик
Приготування:
- До розм’якшеного вершкового масла додати яйце, цукрову пудру, розпушувач тіста, соду і коньяк. Поступово додаючи борошно, замісити м’яке, але не липке тісто.
- Кожен мигдальний горішок загорнути в шматочок тіста і сформувати печиво у вигляді півмісяця.
- Готове печиво укласти на деко і випікати в духовці при 180 градусах протягом приблизно 10 хвилин.
- Коли печиво трохи охолоне, обсипати його цукровою пудрою і викласти на блюдо.
Бананове печиво
Інгредієнти:
Банани — 4 шт.
Вівсяні пластівці — 400 г
Родзинки за смаком
Насіння соняшника за смаком
Приготування:
- Банани подрібніть в блендері і додайте вівсянку. Повинна вийти густа маса. Додайте інші інгредієнти за смаком і залиште на 5 хвилин, щоб маса краще схопилася.
- Деко застеліть папером для випічки і ложкою викладіть печиво.
- Випікайте 10—15 хвилин в духовці при 170 градусах доти, поки печиво не підрум’яниться і стане золотистим по краях.
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Шоколадне печиво
Інгредієнти:
Шоколад для плавлення — 240 г
Вершкове масло — 4 ст. л.
Борошно — 2/3 чашки
Розпушувач — 1/2 ч. л.
Сіль — 1/2 ч. л.
Яйця — 2 шт.
Цукор — 3/4 чашки
Ванільний цукор — 1 ч. л.
Шоколад, нарізаний на шматочки — 150 г
Приготування:
- Розігрійте духовку до 180 градусів.
- Застеліть деко для випічки пергаментним папером.
- Подрібніть шоколад на шматочки.
- Змішайте міксером цукор, яйця і ванільний цукор (близько 4 хвилин).
- Розтопіть 240 г шоколаду з маслом на водяній бані або в мікрохвильовій печі.
- Додайте розплавлений шоколад в цукрово-яєчну суміш і змішайте на низькій швидкості.
- В окремій мисці змішайте борошно, розпушувач і сіль. Додайте в шоколадну суміш і перемішайте.
- Покладіть у тісто шоколад шматочками і перемішайте.
- Викладіть кругле печиво за допомогою столової ложки на деко для випічки на відстані 5—7 см одне від одного.
Випікайте в духовці 12—15 хвилин.
Печиво з передбаченнями
Інгредієнти:
Борошно пшеничне — 1 скл.
Цукрова пудра — 1/2 скл.
Яєчний білок — 3 шт.
Олія — 4 ст. л.
Крохмаль кукурудзяний (маїсовий) — 2 ст. л.
Ванільний цукор — 1 ст. л.
Сіль — 1 дрібка
Приготування:
- Борошно і крохмаль просійте у велику миску. В окремому посуді збийте білки в піну. Продовжуючи збивати, всипте в білки пудру і ванільний цукор.
- У борошно з крохмалем додайте масло і 3 столові ложки холодної води. Додайте білки і вимішуйте тісто. Воно повинно вийти не дуже густим. Залиште тісто на 15—20 хвилин.
- На деко постеліть лист пергаменту з намальованими кругами діаметром 8 см на відстані 2 см один від одного.
- Змастіть пергамент маслом і викладіть за допомогою чайної ложки на кожен круг тісто, розподіляючи його рівним шаром по всій площі круга.
- Випікайте в розігрітій до 180 градусів духовці не більше 8 хвилин.
- Вийміть деко, випечені круги швидко зніміть з пергаменту на робочу поверхню. На середину круга кладіть папірець з побажанням і складіть круг навпіл, потім ще раз навпіл, не склеюючи. Дайте охолонути.
Печиво «Картопля» зі смаком тірамісу
Інгредієнти:
Печиво — 150 г
Какао-порошок — 0,5 скл.
Кава чорна — 5 ст. л.
Сир вершковий — 3 ст. л.
Коньяк — 1 ст. л.
Цукор — 1 ч. л.
Приготування:
- Варимо натуральну каву, проціджуємо, відливаємо п’ять чайних ложок і додаємо ложку цукру.
- Печиво савоярді (або будь-яке бісквітне печиво) подрібнюємо в блендері.
- Додаємо каву, сир (кімнатної температури), коньяк і гарненько розминаємо.
- Отриману вологу масу скачуємо в кульки, обвалюємо в какао і ставимо в холодильник на годину.
Печиво до чаю
Інгредієнти:
Яєчні жовтки — 2 шт.
Ванільний цукор — 1 пакетик
Борошно — 230 г
Цукрова пудра — 80 г
Вершкове масло — 120 г
Лимонна цедра — 3/4 ч. л.
Приготування:
- Розігріти духовку до 175 градусів.
- Застелити пергаментним папером, змастити маслом і присипати борошном.
- Просіяти борошно і цукор в одну миску.
- Додати розм’якшене вершкове масло, яєчні жовтки і лимонну цедру.
- Перемішати інгредієнти до однорідності.
- Місити 5—10 хвилин, щоб тісто стало еластичним.
- Сформувати тісто в «ковбаску» і порізати на кружечки.
- Покласти кружечки на деко і випікати 10 хвилин.
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