Артем і Карина: шлях пари на проєкті «Наречена для тата»-3

Сьогодні відбувся перший фінал на проєкті «Наречена для тата»-3. Артем Топчій та Карина Біла провели разом цілий місяць. У фіналі дівчина захотіла продовжити стосунки з чоловіком, а от Артем відповів їй «Ні». Йому здалося мало місяця, щоб прийняти остаточне рішення. Артем хоче ще придивитися до дівчини. Зовсім скоро відбудеться пост-шоу, де ми дізнаємося, чи залишилися разом Артем і Карина. А поки пропонуємо ще раз згадати, як розвивалися стосунки цієї пари.

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Знайомство пари могло і не відбутися, адже Артем спізнився на зустріч. Однак Карина все ж вирішила його дочекатися. І не прогадала: хлопець їй сподобався з першого погляду.

Дівчина дуже хотіла побудувати стосунки з Артемом і заради нього була готова на багато що: вона подружилася з маленьким сином Максимом і навіть навчилася готувати.

Але у стосунках ініціатива завжди походила від дівчини. Навіть перший поцілунок відбувся, тому що Карина сама поцілувала Артема. Така байдужість з боку чоловіка ображала дівчину. Хоча Артем швидко реабілітувався і влаштував для своєї нареченої романтичний вечір.

Однак і в бочці меду буває ложка дьогтю: знайомство з колишньою дружиною Артема трохи засмутило дівчину. До того ж близьким друзям Артема здалося, що Карина абсолютно не підходить для серйозних стосунків. Більш того, один із них відкрито заявив, що не довіряє їй.

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Але не дивлячись на це, у фіналі Карина все ж сказала чоловікові «Так». Вона готова і дуже хоче продовжити стосунки з Артемом. Однак у свою чергу чоловік на проєкті сказав їй «Ні». Йому мало місяця, щоб зрозуміти, його це людина чи ні. Артем захотів краще пізнати Карину. То ж нам залишається чекати пост-шоу. Адже саме там глядачі телеканалу СТБ дізнаються відповідь на запитання: чи залишилися разом Артем і Карина.

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