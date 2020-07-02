Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 7 і 8 серії серіалу «Вангелія». Це — історія життя всесвітньо відомої болгарської цілительки і провидиці Ванги (Вангелії Гущерової), яка дозволить по-іншому оцінити загадковий феномен воістину сильної і мудрої жінки минулого століття. Але що ж станеться у 7 і 8 серіях «Вангелії»?

Весна, 1941 рік. Незнамов передає в Москву інформацію про напад Гітлера на СРСР в кінці червня. Берія цьому не вірить. Ольга за порадою чоловіка приїжджає відвідати свою подругу. Ванга пророкує їй, що у неї народиться син, а їхнє життя з Олексієм буде довгим, але важким. У Болгарію приходять німці. Ванга говорить односельчанам, щоб вони нічого не боялися — росіяни розіб’ють фашистів. Слава про болгарську ясновидицю вже настільки широка, що до неї приїжджає сам Гітлер. Йому вона пророкує поразку від Радянського Союзу. Гітлер розлючений, але чіпати Вангу забороняє…

У восьмій серії Незнамов відмовляється виконувати отримане з центру секретне завдання, яке суперечить його переконанням. Грюнліх викриває Олексія. У сутичці Незнамов вбиває гестапівця. Проте сховатися не виходить: у Ольги починаються пологи, її відвезла швидка, а Олексія заарештовують німці. До Ванги звідусіль їдуть люди. Серед них і болгарський цар Борис, і простий солдат Митко, якому вона передрікає просто: «Твоя доля — бути моїм чоловіком». Незабаром разом із сестрою Любкою Ванга переселяється у напіврозвалений будинок Митка у Петричі…

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