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Панкейки на молоці: рецепт від Єлизавети Фалей

02.07.2020

Панкейки на молоці – це ідеальний сніданок для всієї родини. Актриса серіалу «За вітриною» Єлизавета Фалей знає найпростіший, найшвидший і смачний рецепт страви. Панкейки виходять нежирними, бо смажаться не на олії, а на сухій гарячій сковороді. Детальний рецепт читайте в матеріалі.

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панкейки на молоці

Інгредієнти:

  • молоко – 250 мл
  • яйце – 1 шт.
  • цукор – 1 ст. л.
  • оливкова олія – ​​3 ст. л.
  • борошно – 170 г
  • розпушувач – 1 ч. л.
  • сіль – 1/4 ч. л.

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Приготування:

  1. Змішайте у великій мисці вінчиком молоко, яйце, цукор і олію.
  2. Просійте в отриману суміш борошно з розпушувачем і сіллю.
  3. Розмішайте, щоб вийшло однорідне тісто. ⠀
  4. Випікайте панкейки на сухій, попередньо розігрітій сковороді. На 1 панкейк необхідно 2 ст. л. тіста.
  5. Перевертайте панкейки, щойно з’являться бульбашки повітря.

Подавайте панкейки з джемом, медом або кленовим сиропом.

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