Розпочалися зйомки нової гостросюжетної мелодрами «Мій чоловік, моя жінка» від IVORY films для телеканалу СТБ, прем’єра якого відбудеться восени 2020 року. Зйомки 12-серійного проєкту будуть проходити в Києві.

За сюжетом за виною Павла згорає будинок його клієнта Сергія, а сам він серйозно травмується. Щоб відшкодувати борг і врятувати чоловіка від в’язниці, Віра стає сурогатною матір’ю для бездітних Олега та Тетяни. Після народження, з біллю у душі віддав свою дитину, Віра дізнається, що Тетяна померла. Олег просить Віру стати для доньки нянею і на деякий час переїхати до нього.

«Ця історія про самопожертву і справжнє кохання, що, безумовно, оцінять глядачки. Серіал також «зачепить» і чоловіків. Знімальний період передбачає багато сцен за участі каскадерів. І ще одна непроста, але дуже яскрава сцена – бійка в барі. До того ж, дуже жорстка бійка, де трощитимуться меблі, герої будуть перескакувати через столи та огрівати один одного стільцями по спині. Так що, сподіваємось, глядачу не доведеться сумувати», – коментує режисер-постановник Сергій Толкушкін.

«Серіал про жінок, яких дуже багато в нашій країні. Вони живуть по інерції – як склалося, так і живуть. Але запевняють себе, що вони щасливі, навіть якщо це не так. І як завжди, не було б кохання та щастя, якби не трапилося нещастя. Ця історія про людей, які зустрілися завдяки нещасному випадку і заново почали жити. Побачили світ під іншим кутом зору і все заграло фарбами», – коментує керівник департаменту розробки та редагування серіального контенту Дмитро Кіцай.

В головних ролях: Павло Вишняков, Дар’я Єгоркіна, Прохор Дубравін, Олеся Власова, Людмила Загорська, Ксенія Мішина, Павло Сова, Оксана Жданова, Катерина Гулякова, Ігор Петрусенко.

Режисер-постановник: Сергій Толкушкін.

Оператор-постановник: Олександр Бойко.

Автор сценарію: Олена Бойко.

Продюсери: Олег Рогожа, Іларіон Павлюк, Володимир Рибась, Армен Тер-Аванесов, Людмила Семчук, Катерина Шевелюк, Дмитро Кіцай.

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