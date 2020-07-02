Гороскоп на 3 липня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно присвятити час роботі, а хто не повинен накручувати себе? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ в матеріалі.

Овен

Сьогодні вам багато чого вдасться. Оточуючі заздритимуть вашій працездатності. Так тримати! Тільки пам’ятайте про відпочинок.

Телець

Тельцям зірки радять проявити свою комерційну жилку. Є непоганий шанс заробити трохи грошей практично з повітря.

Близнюки

Перш ніж прийняти важливе рішення, гарненько подумайте і зважте все. Зірки обіцяють успіх, але тільки в тому випадку, якщо ви не будете пороти гарячку.

Рак

Проявіть особливу пильність у роботі з документами і грошима. Є ризик помилитися і набратися боргів. Воно вам треба?

Лев

Вам варто бути дуже уважним. Є велика ймовірність дізнатися для себе щось нове. Пам’ятайте, інформація коштує дорого. Тому продайте її, якщо з’явиться така можливість.

Діва

Цілком ймовірно, що вам на голову впаде багато проблем. Однак не варто нервувати! Завдяки оптимізму і комунікативним навичкам ви швидко все вирішите.

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Терези

Зірки радять не приймати все близько до серця. Так і нерви будуть міцніші, і сил більше з’явиться.

Скорпіон

Завдяки чарівності, вам вдасться налагодити потрібні контакти. Можливе підвищення на роботі і приємний сюрприз від другої половинки.

Стрілець

Сьогодні все може піти не за планом. Однак не варто засмучуватися. Іноді вищі сили краще знають, що вам потрібно. Отож трохи почекайте.

Козеріг

Прекрасний день для прориву у кар’єрі. Сьогодні всі ваші ідеї сприймуть із захопленням. Чекайте на похвалу від начальства.

Водолій

Сьогодні вам буде дуже складно даватися розумова праця. Що ж, голові потрібен відпочинок. Краще попрацюйте руками: наприклад, зробіть генеральне прибирання.

Риби

Ви трохи нервуєте. І це позначається на вашій роботі. Не варто так перейматися. Якщо вам потрібна допомога фахівця — проконсультуйтеся.

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