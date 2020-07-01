Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 5 і 6 серії серіалу «Вангелія». Це — історія життя всесвітньо відомої болгарської цілительки і провидиці Ванги (Вангелії Гущерової), яка дозволить по-іншому оцінити загадковий феномен воістину сильної і мудрої жінки минулого століття. Але що ж станеться у 5 і 6 серіях «Вангелії»?

1996 рік. Ванга пророкує американцеві, який до неї приїхав, що залізні птахи вб’ють близнюків, буде пролито багато крові. 1931 рік. Брат Васил проганяє натовп на чолі зі священиком Іоною, що прийшов до Ванги, щоб вигнати з неї бісів. Дівчина все впевненіше поводиться зі своїм даром: вона допомагає батькові знайти зниклу вівцю. Ольга, послухавшись поради Ванги, йде з Будинку сліпих. Вона приїжджає в Софію, знімає дешеву кімнату в пансіоні і починає шукати роботу…

У шостій серії Ольга непритомніє від голоду. Сусід по пансіону російський лікар Олексій Незнамов приходить їй на допомогу. Він пропонує дівчині працювати асистенткою у себе в клініці. У Ванги видіння про прекрасного вершника, що вказує їй на особливі квіти, за допомогою яких можна лікувати хвороби. Через кілька років вона виліковує травами брата Васила. Трохи пізніше тяжко хворіє батько Ванги, але тут трави виявляються безсилі — батько помирає. Ольга випадково бачить, як якийсь Велчев риється в паперах у кабінеті Незнамова. Дівчина повідомляє про це Олексію.

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