Обраницею головного героя 10-го сезону стала Даша Ульянова. І якщо пара разом так і не залишилася, проте кожен з них знайшов велику групу підтримки серед глядачів. Гімнастка Даша активно ділиться з шанувальниками майстер-класами розтяжки і своїми уподобаннями в косметиці, одязі і навіть кіноіндустрії. Добірка улюблених серіалів від переможниці проєкту «Холостяк»-10 Даші — читайте в матеріалі.

Даша Ульянова поділилася списком серіалів, які не мають терміну давності. Вони досі залишаються популярними і затребуваними. Простими словами, класика в кіноіндустрії.

«Закрийте очі, давайте згадаємо момент, як бігли швидше зі школи або універу додому, щоб подивитися улюблений серіал», — написала дівчина.

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Беверлі Хіллз, 90210 і Район Мелроуз

«Просто топ. Кумедно було спостерігати, як головні герої будують свої стосунки».

Усі жінки відьми

«У мене одне питання: Прю, Фібі або Пайпер?»

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Секс і Місто та Відчайдушні домогосподарки

«Серіали, які можна переглядати нескінченно».

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Пліткарка

«Мені здається, в той момент всі дівчата закохалися у поганого хлопця — Чака Басса».

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Друзі

«Настільки добірний гумор, який не має терміну давності».

Щоденники вампіра

«Ох вже це гаряче тріо — Єлена, Деймон і Стефан».

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