Добірка улюблених серіалів переможниці проєкту «Холостяк»-10 Даші Ульянової
Обраницею головного героя 10-го сезону стала Даша Ульянова. І якщо пара разом так і не залишилася, проте кожен з них знайшов велику групу підтримки серед глядачів. Гімнастка Даша активно ділиться з шанувальниками майстер-класами розтяжки і своїми уподобаннями в косметиці, одязі і навіть кіноіндустрії. Добірка улюблених серіалів від переможниці проєкту «Холостяк»-10 Даші — читайте в матеріалі.
Даша Ульянова поділилася списком серіалів, які не мають терміну давності. Вони досі залишаються популярними і затребуваними. Простими словами, класика в кіноіндустрії.
«Закрийте очі, давайте згадаємо момент, як бігли швидше зі школи або універу додому, щоб подивитися улюблений серіал», — написала дівчина.
Більше на тему: Жан-Клод Ван Дам чи переможниця «Холостяк»-10 Даша: шпагат неминучий
Беверлі Хіллз, 90210 і Район Мелроуз
«Просто топ. Кумедно було спостерігати, як головні герої будують свої стосунки».
Усі жінки відьми
«У мене одне питання: Прю, Фібі або Пайпер?»
⠀
Секс і Місто та Відчайдушні домогосподарки
«Серіали, які можна переглядати нескінченно».
⠀
Пліткарка
«Мені здається, в той момент всі дівчата закохалися у поганого хлопця — Чака Басса».
⠀
Друзі
«Настільки добірний гумор, який не має терміну давності».
Щоденники вампіра
«Ох вже це гаряче тріо — Єлена, Деймон і Стефан».