Парад планет 2020: де і коли дивитися

4 липня 2020 року відбудеться унікальне небесне явище — парад планет. Відбувається це таким чином, що всі планети Сонячної системи шикуються на одній стороні Сонця. Це означає, що Меркурій, Венера, Земля, Марс, Юпітер, Сатурн, Уран, Нептун і навіть Плутон стануть в ряд. Коли і де дивитися на парад планет 2020 року? Чи небезпечний він для людства? Більше — в матеріалі.

Варто зазначити, що в останнє явище небесних тіл, а саме повний парад планет, відбулося у 1982 році, а наступного разу з’явиться не раніше 2161 року. Але вже з 4 липня можна буде побачити вночі Марс, Юпітер і Сатурн, а вранці — Венеру. І до 14 липня видимість Сатурна і Юпітера буде поліпшуватися, тому що в цей період вони будуть відбивати сонячне світло. Венеру можна буде побачити лише вранці.

А такі планети як Уран, Нептун і Меркурій здалеку неозброєним оком не помітні. Остання, наприклад, знаходиться дуже близько до Сонця, яке затьмарює планету своїм світлом.

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Ба більше, завдяки параду планет вченим вдалося протягом мінімального відрізку часу детально досліджувати далекі планети Сонячної системи за допомогою космічних апаратів.

Де і коли дивитися парад планет 2020 року?

Явище параду планет досить рідкісне і повільне. Тому спостерігати за ним можна буде протягом двох тижнів. Точного часу спостереження немає, як наприклад у затемнення. Тому важливо враховувати темний час доби і ясне небо.

Чи небезпечний парад планет 2020 року?

З’явилося безліч статей про те, що саме парад планет здатний вплинути на політичні та соціальні події, а також спровокувати війни, виникнення вірусів і розбудити сплячі вулкани. Однак астрологи давно спростували такі висловлювання. Думка сучасного наукового світу однозначна — паради планет не можуть хоч якось негативно впливати на життя планети Земля!

Важливо розуміти, що рух небесних тіл давним давно усталений і є нормою. А такі моменти, як парад планет, носять лише видовищний характер. На людину це космічне дійство також впливати не може.

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