Олег Винник відсвяткує день народження на НСК «Олімпійський»

Артист №1 відсвяткує день народження на НСК «Олімпійський». Трансляція відбудеться 31 липня о 22:00 та не повториться ні на одному з ресурсів! Цього літа відбудеться безпрецедентне для України шоу в доповненій реальності Артиста №1 Олега Винника. Масштабний високотехнологічний онлайн-концерт на НСК «Олімпійський», що вміщує близько 100 000 глядачів. Улюблені мільйонами хіти, візуальні можливості, ефект присутності та нове сприйняття творчості кумира – емоції, які не забуваються! Шоу стане можливим завдяки лідерам платіжних інноваційних рішень – Visa та ПриватБанк.

На честь свого дня народження співак, автор і композитор готує неймовірну музично-інтерактивну подію, учасником якої можна стати, перебуваючи в будь-якій точці світу. Музикант представить унікальну програму, створену за допомогою технологій AR і VR, у так званій доповненій та віртуальній реальності. Доступною мовою, це можливість переміститися на Livе-концерт артиста та побачити різноманітність анімованих цифрових об’єктів в 3D протягом всього грандіозного шоу. Публіка опиниться в самому епіцентрі події, маючи шанс ближче побачити та почути виконавця, нібито беручи участь у всіх постановках перфомансу.

В рамках AR-сольника прозвучать кращі композиції Олега Винника, серед яких «Вовчиця», «Роксолана», «Плен», «Нино» та багато інших. Відкриваючи завісу підготовчого етапу мега-шоу, одним із його елементів стане гігантський аватар співака, який поцілує всіх гостей концерту. Цей поцілунок ви точно запам’ятаєте надовго!

У концерті продумані можливості прямої взаємодії артиста із шанувальниками – кожен бажаючий може потрапити до гримерної Олега, зробити спільне селфі та особисто подарувати квіти музиканту. Клієнтам Visa та ПриватБанк надана додаткова знижка на покупку квитків і можливість додати ексклюзивний діджитал скін з Олегом Винником.

В рамках інтерактивно-музичного шоу кожен бажаючий зможе приєднатися до філантропічної ініціативи від Всеукраїнського благодійного фонду «Допомагати просто!»: серед пам’ятних подарунків будуть продаватися плюшеві ведмеді. Виручені від продажу м’яких іграшок кошти обов’язково дійдуть до адресата – Краматорського дитячого будинку «Антошка».

Ще одним сюрпризом для шанувальників Олега Винника стала новина про відкриття офіційного OV Shop. Тепер можна придбати онлайн мерч авторського лейблу артиста: стильні футболки, кепки, маски, парасолі, чашки та інші сувеніри і аксесуари.

Для доступу до AR/VR шоу не потрібно ніяких додаткових пристроїв – лише мобільний телефон або ж комп’ютер (планшет). Все адаптовано для максимальної зручності аудиторії. Один клік – і ти вже є учасником події!

Багатотисячне потужне шоу реалізує національний квитковий оператор Kontramarka. За словами засновника та співвласника компанії Олександра Порядченко, «зірка Олега Винника буде горіти ще яскравіше, подібний формат стане важливою віхою в кар’єрі артиста та головною подією цього літа».

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