Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

Мода 2020: з чим носити літні штани

01.07.2020

Нарешті настав час насолоджуватися оновленим, легким літнім гардеробом. Невід’ємною частиною модного літнього гардеробу є штани, які прикрасять і повсякденний, і святковий образи. Та які штани будуть у моді влітку 2020? Дізнайтеся просто зараз!

Широкі літні брюки 2020

Тренд 2020 року оверсайз! Тому найбільш модними брюками літнього сезону 2020 будуть кюлоти і палаццо. Широкі штани можуть бути виконані в різних стильових рішеннях, пошиті з різних тканин. Широкі штани строкатих кольорів або з голубого потертого деніму чудово підтримають стиль хіпі. До них можна надіти сорочку в стилі оверсайз або футболку, доповнивши лук жилеткою з бахромою.

Дуже елегантні штани палаццо, що мають широкі довгі штанини, але облягають фігуру в ділянці талії. До таких штанів можна надіти кроп-топ за умови стрункої фігури, а також блузу з напуском, обтислу водолазку, тонкий світшот чи пуловер, заправляючи їх усередину брюк. Чарівно доповнює палаццо тонкий кардиган під пояс.

Широкі штани із заниженою лінією талії і манжетами-різинками це елемент більш східного стилю. Пасує такий фасон дівчатам з фігурою «груша» можна продемонструвати тонку талію, при цьому приховати в складках тканини великі стегна і сідниці. До того ж широкі штанини набагато зручніше носити, якщо вони зібрані внизу манжетою.

У межах ділового стилю широкі штани можна носити як із приталеними, так і з прямими жакетами та піджаками. Вони вдало підійдуть також для прогулянки з подругами або коханим чоловіком. Улітку чудовим варіантом стане легкий топ на бретелях або без них, майка, заправлена ​​всередину брюк, бавовняна або лляна блуза-сорочка з краями, зав’язаними на талії.

Яке взуття підібрати до широких штанів?До палаццо добре пасують лофери, туфлі, ботильйони і сабо на високому, але досить широкому і стійкому каблуці. Тонка шпилька тут недоречна, вона надасть образові дисбалансу. Східні шаровари носять з сандалями-гладіаторами з безліччю тонких переплетень, чудово підходять сандалі-в’єтнамки.

Штани в піжамному стилі 2020

У моду знову повертаються легкі і ненав’язливі штани в піжамному стилі! Ці штани можна одягати з різноманітними кросівками, кедами, лоферами, туфлями на маленьких підборах або текстильними балетками. Якщо ж літо буде холодним, з цими штанами можна носити обтислі пуловери і джемпери, яскраві водолазки. Стрункі жінки матимуть стильний вигляд і в джемперах оверсайз, і в багатошарових комплектах з сорочками, світшотами, жилетами.

Вузькі літні брюки 2020

Хоч і цього року світові дизайнери роблять ставку на оверсайз, все ж не можна забувати про старі добрі вузькі штани. Особливо стильними будуть штани-банани, шкіряні штани або ж кльош. Але тут усе залежить від вашої статури. Варто наголосити, що обтислі штани скінні, які сидять, як друга шкіра, рекомендуються струнким дівчатам. Їх можна носити як з обтислими топами і пуловерами, приталеними блузами, так і з джемперами, світшотами, сорочками в стилі оверсайз. Якщо ви не володарка довгих ніг, носіть із скінні взуття на підборах.

Зазвичай занадто довгі штани або підшивають, або формують закоти. Скінні можна просто зібрати гармошкою на гомілці стильний хід. Зайві кілограми на стегнах, сідницях і животі можна приховати, надівши подовжену туніку, сорочку, плащ. Довгоногі модниці мають неодмінно приміряти трендові скінні завдовжки 7/8, які по-модному оголюють щиколотку. Але й дівчата маленького зросту мають шанс покрасуватися в укорочених скінні, для цього вибирайте моделі із завищеною лінією талії.

Обтислі джинси можна носити на роботу в рамках офісного стилю. Щоб вбрання не здавався надто спокусливим, доповніть вузькі штани непрозорою блузою або сорочкою з щільної тканини, найкраще білого кольору. Одягніть сорочку навипуск, підкресливши талію тонким паском. Піджак може бути приталеним або прямим. А ось вирушаючи на побачення, навпаки, надіньте напівпрозору блузу або топ з ефектним декольте.

Уникайте зухвалих кольорів на кшталт червоного, нехай топ буде ніжно-рожевого, світло-блакитного, блідо-бузкового, м’ятного, кремового відтінку. Якщо у вас довгі ноги, можна надіти лофери, в іншому разі краще віддати перевагу човникам або босоніжкам на підборах чи високій танкетці. Щоб створити оригінальний і стильний образ, використовуйте ажурні топи і блузи з вишивкою, а також багатошарові комплекти.

Літні вельветові штани 2020

Вельветові штани і сорочки в стилі 80-90-х тренд літнього сезону 2020! Звичайно, вони зовсім не такі універсальні, як їхні шкіряні побратими або джинси. Вельвет рекомендується поєднувати з легкими кофтинками. Але не носіть напівпрозорі блузи і короткий рукав. Найкраще підійдуть плащі і жакети, светри грубої в’язки, кардигани в ретро-стилі.

Взуття рекомендується підбирати гладке за фактурою: стильні балетки, туфлі на стійкому каблуку, ботильйони. Але деякі яскраві вельветові штани краще поєднувати з мокасинами, кедами, човниками, сандалями на плоскій підошві, босоніжками на платформі або танкетці.

Більше на тему: Мода 2020: які кольори в тренді цього літа

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить