Мода 2020: з чим носити літні штани

Нарешті настав час насолоджуватися оновленим, легким літнім гардеробом. Невід’ємною частиною модного літнього гардеробу є штани, які прикрасять і повсякденний, і святковий образи. Та які штани будуть у моді влітку 2020? Дізнайтеся просто зараз!

Широкі літні брюки 2020

Тренд 2020 року — оверсайз! Тому найбільш модними брюками літнього сезону 2020 будуть кюлоти і палаццо. Широкі штани можуть бути виконані в різних стильових рішеннях, пошиті з різних тканин. Широкі штани строкатих кольорів або з голубого потертого деніму чудово підтримають стиль хіпі. До них можна надіти сорочку в стилі оверсайз або футболку, доповнивши лук жилеткою з бахромою.

Дуже елегантні штани — палаццо, що мають широкі довгі штанини, але облягають фігуру в ділянці талії. До таких штанів можна надіти кроп-топ за умови стрункої фігури, а також блузу з напуском, обтислу водолазку, тонкий світшот чи пуловер, заправляючи їх усередину брюк. Чарівно доповнює палаццо тонкий кардиган під пояс.

Широкі штани із заниженою лінією талії і манжетами-різинками — це елемент більш східного стилю. Пасує такий фасон дівчатам з фігурою «груша» — можна продемонструвати тонку талію, при цьому приховати в складках тканини великі стегна і сідниці. До того ж широкі штанини набагато зручніше носити, якщо вони зібрані внизу манжетою.

У межах ділового стилю широкі штани можна носити як із приталеними, так і з прямими жакетами та піджаками. Вони вдало підійдуть також для прогулянки з подругами або коханим чоловіком. Улітку чудовим варіантом стане легкий топ на бретелях або без них, майка, заправлена ​​всередину брюк, бавовняна або лляна блуза-сорочка з краями, зав’язаними на талії.

Яке взуття підібрати до широких штанів?До палаццо добре пасують лофери, туфлі, ботильйони і сабо на високому, але досить широкому і стійкому каблуці. Тонка шпилька тут недоречна, вона надасть образові дисбалансу. Східні шаровари носять з сандалями-гладіаторами з безліччю тонких переплетень, чудово підходять сандалі-в’єтнамки.

Штани в піжамному стилі 2020

У моду знову повертаються легкі і ненав’язливі штани в піжамному стилі! Ці штани можна одягати з різноманітними кросівками, кедами, лоферами, туфлями на маленьких підборах або текстильними балетками. Якщо ж літо буде холодним, з цими штанами можна носити обтислі пуловери і джемпери, яскраві водолазки. Стрункі жінки матимуть стильний вигляд і в джемперах оверсайз, і в багатошарових комплектах з сорочками, світшотами, жилетами.

Вузькі літні брюки 2020

Хоч і цього року світові дизайнери роблять ставку на оверсайз, все ж не можна забувати про старі добрі вузькі штани. Особливо стильними будуть штани-банани, шкіряні штани або ж кльош. Але тут усе залежить від вашої статури. Варто наголосити, що обтислі штани скінні, які сидять, як друга шкіра, рекомендуються струнким дівчатам. Їх можна носити як з обтислими топами і пуловерами, приталеними блузами, так і з джемперами, світшотами, сорочками в стилі оверсайз. Якщо ви не володарка довгих ніг, носіть із скінні взуття на підборах.

Зазвичай занадто довгі штани або підшивають, або формують закоти. Скінні можна просто зібрати гармошкою на гомілці — стильний хід. Зайві кілограми на стегнах, сідницях і животі можна приховати, надівши подовжену туніку, сорочку, плащ. Довгоногі модниці мають неодмінно приміряти трендові скінні завдовжки 7/8, які по-модному оголюють щиколотку. Але й дівчата маленького зросту мають шанс покрасуватися в укорочених скінні, для цього вибирайте моделі із завищеною лінією талії.

Обтислі джинси можна носити на роботу в рамках офісного стилю. Щоб вбрання не здавався надто спокусливим, доповніть вузькі штани непрозорою блузою або сорочкою з щільної тканини, найкраще — білого кольору. Одягніть сорочку навипуск, підкресливши талію тонким паском. Піджак може бути приталеним або прямим. А ось вирушаючи на побачення, навпаки, надіньте напівпрозору блузу або топ з ефектним декольте.

Уникайте зухвалих кольорів на кшталт червоного, нехай топ буде ніжно-рожевого, світло-блакитного, блідо-бузкового, м’ятного, кремового відтінку. Якщо у вас довгі ноги, можна надіти лофери, в іншому разі краще віддати перевагу човникам або босоніжкам на підборах чи високій танкетці. Щоб створити оригінальний і стильний образ, використовуйте ажурні топи і блузи з вишивкою, а також багатошарові комплекти.

Літні вельветові штани 2020

Вельветові штани і сорочки в стилі 80-90-х — тренд літнього сезону 2020! Звичайно, вони зовсім не такі універсальні, як їхні шкіряні побратими або джинси. Вельвет рекомендується поєднувати з легкими кофтинками. Але не носіть напівпрозорі блузи і короткий рукав. Найкраще підійдуть плащі і жакети, светри грубої в’язки, кардигани в ретро-стилі.

Взуття рекомендується підбирати гладке за фактурою: стильні балетки, туфлі на стійкому каблуку, ботильйони. Але деякі яскраві вельветові штани краще поєднувати з мокасинами, кедами, човниками, сандалями на плоскій підошві, босоніжками на платформі або танкетці.

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