Гороскоп на 2 липня 2020 року допоможе прийняти правильні рішення. Кому варто поберегти свої фінанси, а хто може повністю змінити своє життя? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Якщо ви хочете дізнатися відповідь на питання, яке вас цікавить, просто запитайте. Не потрібно додумувати і накручувати себе. Світ набагато простіший!

Телець

У вас з’являться нові можливості. Несподівана пропозиція може повністю змінити ваше життя. Не бійтеся змін.

Близнюки

Прийшов час змін. Будьте сміливіше. У вас є мета. Не бійтеся, все вийде! Краще ризикнути, ніж потім шкодувати, що не спробували змінити своє життя.

Рак

Все, що ви задумали, здійсниться вже найближчим часом. Тому обережніше з бажаннями.

Лев

Уперед за мрією. У вас усе вийде з першої спроби. Однак вам заважає страх. Геть його. Ви все вмієте. Тільки прислухайтеся до порад більш досвідчених людей.

Діва

Озирніться довкола. Можливо, вашим близьким потрібна допомога. Так допоможіть. У майбутньому вам зарахується.

Більше на тему: Гороскоп на липень 2020: чого чекати кожному із знаків зодіаку

Терези

Зірки радять не приймати поспішних рішень. Краще запитайте поради у близьких і пам’ятайте про подушку безпеки.

Скорпіон

Є ризик погіршення самопочуття. Тільки без паніки. Просто вам потрібна відпустка, або хоча б невеликий відпочинок. Зірки радять хоча би виспатися.

Стрілець

Вам варто зосередити свою увагу на найголовнішому. Інакше ви нічого не встигнете і не зробите жодної справи.

Козеріг

Вам варто поберегти фінанси. Через своє марнотратство ви ризикуєте залишитися на бобах. Дієта — це добре, але організму потрібні вітаміни.

Водолій

Саме час замислитися над тим, чого ви хочете від життя. Ви дуже втомилися і це позначається на вашому самопочутті та настрої. Подумайте і вирішіть, як далі жити.

Риби

День обіцяє багато приємних сюрпризів і уваги з боку протилежної статі. Отож причепуріться. Можливо, ви зустрінете свою долю.

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ