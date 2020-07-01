Гороскоп на 2 липня 2020 року
Гороскоп на 2 липня 2020 року допоможе прийняти правильні рішення. Кому варто поберегти свої фінанси, а хто може повністю змінити своє життя? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.
Овен
Якщо ви хочете дізнатися відповідь на питання, яке вас цікавить, просто запитайте. Не потрібно додумувати і накручувати себе. Світ набагато простіший!
Телець
У вас з’являться нові можливості. Несподівана пропозиція може повністю змінити ваше життя. Не бійтеся змін.
Близнюки
Прийшов час змін. Будьте сміливіше. У вас є мета. Не бійтеся, все вийде! Краще ризикнути, ніж потім шкодувати, що не спробували змінити своє життя.
Рак
Все, що ви задумали, здійсниться вже найближчим часом. Тому обережніше з бажаннями.
Лев
Уперед за мрією. У вас усе вийде з першої спроби. Однак вам заважає страх. Геть його. Ви все вмієте. Тільки прислухайтеся до порад більш досвідчених людей.
Діва
Озирніться довкола. Можливо, вашим близьким потрібна допомога. Так допоможіть. У майбутньому вам зарахується.
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Терези
Зірки радять не приймати поспішних рішень. Краще запитайте поради у близьких і пам’ятайте про подушку безпеки.
Скорпіон
Є ризик погіршення самопочуття. Тільки без паніки. Просто вам потрібна відпустка, або хоча б невеликий відпочинок. Зірки радять хоча би виспатися.
Стрілець
Вам варто зосередити свою увагу на найголовнішому. Інакше ви нічого не встигнете і не зробите жодної справи.
Козеріг
Вам варто поберегти фінанси. Через своє марнотратство ви ризикуєте залишитися на бобах. Дієта — це добре, але організму потрібні вітаміни.
Водолій
Саме час замислитися над тим, чого ви хочете від життя. Ви дуже втомилися і це позначається на вашому самопочутті та настрої. Подумайте і вирішіть, як далі жити.
Риби
День обіцяє багато приємних сюрпризів і уваги з боку протилежної статі. Отож причепуріться. Можливо, ви зустрінете свою долю.
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