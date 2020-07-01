Єфим Кравченко: Я не Пєскова, щоб ходити на «МастерШеф» доти, доки не переможу

Єфим знайомий глядачам, адже вже пробував свої сили у 1 сезоні «МастерШеф. Професіонали». Але тоді кондитер досить швидко вилетів і не зміг потрапити в 15-ку найкращих професійних кухарів. На «МастерШеф. Професіонали»-2 шеф-кондитер зумів запам’ятатися і полюбитися глядачам проєкту. Але що він відчув, коли залишав кухню шоу? Дізнайтеся просто зараз!

Що ви відчули, коли залишали кухню «МастерШеф. Професіонали»-2?

Перше, що я відчув — це спустошеність. Тому що ти проживаєш період життя у певному стані, в певній атмосфері і з певними людьми. І в якийсь час приходить момент, коли це все закінчується… Ти розумієш, що до минулого стану ти більше не повернешся. Зараз дуже схожа ситуація з цією пандемією. На мою думку, така ж історія. А друге, у мене було відчуття подяки. Собі, що не побоявся і прийшов, журналістці Лєрі за те, що все-таки переконала прийти, всьому суддівському складу і учасникам. Тепер моє життя змінилося. Не люблю фрази в стилі «Моє життя стало після «МастерШеф. Професіонали» іншим», але це дійсно так! Я змінився, буквально в той час, коли переступав двері кухні проєкту.

Чи виправдалися ваші очікування від участі в кулінарному шоу?

Мені здається, у мене все вийшло! Тому що на «МастерШеф. Професіонали» я прийшов зі своєю історією, зі своєю роботою, зі своїми десертами. Я хотів про них розповісти людям і у мене це вийшло. Це все, чого я прагнув.

А як вплинула на ваше життя участь у «МастерШеф. Професіонали»-2?

Я зараз не можу сказати загальну фразу і нею підбити підсумок своєї участі, тому що я ось буквально нещодавно залишив кухню «МастерШеф. Професіонали». Максимально ясно і точно я зможу відповісти на це запитання десь через рік.

Кого ви підтримували після свого вильоту?

Що стосується перемоги, то вона, на мою думку, потрібна тільки двом учасникам — це Едику і Саші. Едику потрібно визнання, як і його роботі, діям і стравам. Тому що те, що робить він — це не для всіх! А що стосується Саші, йому це потрібно, адже якщо він переможе, то буде дуже швидко навчатися. Йому перемога теж потрібна. А для інших… Думаю, вони впораються і без цього!

З ким із учасників досі спілкуєтеся?

Це ті ж люди, з якими я спілкувався і на проєкті: Валік, Саша, Едик, Юля. У нас як було професійне спілкування, так і залишилося!

Чи підете ви на «МастерШеф. Професіонали»-3?

Ні, я ж не Пєскова, щоб ходити на «МастерШеф» доти, доки не переможу! (Сміється. — Прим. ред.). Ні, не піду. Але якщо буде «МастерШеф. Кондитери» — тоді обов’язково спробую!

На битві чорних ви готували мюслі. Але так і не зуміли переконати журі в тому, що ви гідні залишитися на кухні «МастерШеф. Професіонали». Якби ви могли повернути час назад, змінили би що-небудь?

У цьому і краса часу — що ми не маємо для нього ніяких важелів управління, а просто наповнюємо його історіями і проживаємо своє життя! Я вважаю, що все, що зі мною сталося, було потрібно для трансформацій самого себе!

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