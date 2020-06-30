У липні 2020 року на українців чекають вихідні дні виключно за календарем. Літо в розпалі, але не варто забувати про трудові будні і завчасно розслаблятися. Вихідні в липні 2020 року будуть традиційно по суботах і неділях.

У липні 2020 року офіційними вихідними днями в Україні будуть тільки суботи та неділі. Липень не подарує українцям додаткових вихідних. Тому якщо хочете спланувати свої відпускні або відпочинок, зауважте, що затяжних вихідних днів у цьому місяці не буде.

Загальна кількість календарних днів — 31.

Робочі дні — 23.

Вихідні в липні — 4, 5, 11, 12, 18, 19, 25, 26.

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Але ж як проведуть вихідні у липні зірки СТБ? Так, пара, що склалася на проєкті «Холостяк» та офіційно уклала шлюб, в липні продовжить знімати свій проєкт про подорожі Україною. Нікіта Добринін і Даша Квіткова досліджують найкрасивіші і незвичайні місця країни. Українські Мальдіви, пустеля, Джарилгач і багато інших місць вже в скарбничці молодят. Однак попереду на них чекають нові пригоди, які відбудуться вже в липні!

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