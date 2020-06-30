Сьогодні о 23:00 на телеканалі СТБ вийдуть 1 і 2 серії серіалу «Вангелія». Це — історія життя всесвітньо відомої болгарської цілительки і провидиці Ванги (Вангелії Гущерової), яка дозволить по-іншому оцінити загадковий феномен воістину сильної і мудрої жінки минулого століття. Але що ж станеться у 1 і 2 серіях «Вангелії»?

2000 рік. Повідомлення про вибух на підводному човні Курськ стає справжнім потрясінням для журналістки Аліси Варежкіної: кілька років тому ясновидиця Ванга передбачила цю катастрофу. 1996 рік. Невелика знімальна група на чолі з помічником Єльцина Сергієм Медведєвим їде в Болгарію, щоб дізнатися у Ванги ймовірність переобрання президента на другий термін. У складі групи Аліса, студентка-стажерка МГУ, яка завжди все забуває і плутає. Але саме ця недолуга дівчина припадає до серця Ванзі, і перше знайомство швидко переростає в монолог-сповідь знаменитої віщунки…

У другій серії: незважаючи на сліпоту, Ванга непогано справляється з хатніми обов’язками і піклується про двох зведених малолітніх братів. Місцевий священик пропонує батькові Ванги відправити дівчинку в Софію в Будинок сліпих. На новому місці Ванзі відкривається зовсім інше життя. Особливо близько дівчина сходиться з вихователькою — 18-річною російською емігранткою Ольгою Васильцевою. Однокласниця Ванги, недавно осліпла дівчина Сніжана, ніяк не може змиритися зі своїм новим інвалідним становищем. Одного разу Ванга, яка вже потроху починає набувати свій дар ясновидіння, бачить смерть поруч зі Сніжаною…

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