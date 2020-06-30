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У світ готують спеціальне видання фільмів «Володар перстнів» і «Хоббіта»

30.06.2020

На честь 20-річного виходу картини «Володар кілець: братство кільця» творці картини приготували приголомшливий сюрприз для своїх шанувальників: новий збірник з шести фільмів саги. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 2021 році шанувальників культової саги «Володар кілець» чекає подарунок: на дисках випустять шість фільмів із серії «Володар перстнів: «Братство кільця», «Дві вежі», «Повернення короля» і «Хоббіт»: «Несподівана подорож», «Спустошення Смауга», «Битва п’яти армій».

У спеціальне видання увійдуть режисерські та театральні версії фільмів, а також додаткові документальні матеріали зі знімальних майданчиків. Як повідомляють ЗМІ, всі фільми вже готові, але було прийнято рішення перенести реліз.

Більше ексклюзивних новин про життя селебріті ви дізнаєтеся у проєкті «Неймовірна правда про зірок» щосуботи о 09:15.

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