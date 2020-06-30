Хочете дізнатися, як смачно приготувати кабачки в духовці? Пропонуємо вашій увазі 10 рецептів запечених кабачків від учасника найкулінарнішого шоу країни «МастерШеф. Профессионалы» Юрія Негрича. Кожен з них приємно здивує незвичайними смаковими поєднаннями, а приготування не займе багато часу. Дивіться прості рецепти кабачків в духовці вже зараз!

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Кабачки із сиром

Складові:

2 невеликих кабачки

50 г сиру

Сіль і спеції за смаком

Приготування:

Розігріти духовку до 180–200 °C. Кабачки помити, нарізати тоненькими, але не прозорими, кружечками. Підсолити. На середній тертці натерти сир. Вистелити металеве деко пергаментом, фольгою або вставити силіконову формочку. Викласти скибочки кабачків на підготовлену поверхню, посипати сиром і спеціями. Запікати 10–15 хв.

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Кабачки, запечені з яйцем і сиром

Складові:

2 середні кабачки

30–50 г твердого сиру

3 курячі яйця

Зелень

Приготування:

Помити кабачки, очистити від шкірки. Нарізати кільцями або кубиками. Форму для випікання вистелити пергаментом, змастити олією, викласти туди кабачки. Збити яйця з сіллю та перцем. Вилити на овочі. На великій тертці натерти сир. Посипати кабачки. Запікати в духовці 35–40 хв. за температури 200–220 °C. Перед подачею прикрасити дрібно порубаною зеленню.

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Закуска з кабачків та пармезану

Складові:

2–3 кабачки

1 яєчний білок (або ціле яйце)

Панірувальні сухарі або подрібнений сухий хліб

50 г сиру “Пармезан” (або інший схожий)

Сіль, перець (за смаком)

Приготування:

Білок (або яйце) злегка збити з сіллю. В іншій посудині змішати панірувальні сухарі з половинкою тертого пармезану. Сіль та сухі трави додати за смаком. Нарізати кабачки на поздовжні шматочки. Занурити кожен шматочок в білок, а потім обваляти в сухарях. Вистелити дно дека пергаментом, змастити олією. Викласти кабачки. Запікати 15–20 хв. за температури 200 °C. Через 7–10 хв. після початку запікання перевернути палички на інший бік. Готову страву подавати з соусом із натурального йогурту, зелені та приправ.

Кабачки, запечені з картоплею та помідорами

Складові:

1 кабачок

5–6 середніх картоплин

4–5 твердих помідорів

1 велика цибулина

3 зубчики часнику

30–40 г сиру

Олія

Сіль, спеції за смаком

Зелень

Приготування:

Цибулю почистити, дрібно нарізати. Разом з вичавленим часником злегка підсмажити на сковорідці. Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією. Викласти туди смажений часник із цибулею. Чищену картоплю, помідори та кабачок нарізати кільцями. Викласти на цибулю в такому порядку: картопля-помідор-кабачок. Посолити, додати спеції. Випікати 50 хв. у духовці за температури 200–220 °C. Готову страву посипати тертим сиром, прикрасити зеленню.

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Кабачки, запечені з грибами та сиром

Складові:

2 кабачки

200–300 г свіжих грибів

1 цибулина

30–40 г сиру

Сіль, спеції, зелень за смаком

Приготування:

Кабачки помити, нарізати півкільцями. Помити гриби, покришити. Очистити цибулину, дрібно нарізати. Натерти сир. Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією. Викладати на дно кабачки, гриби, цибулю. Додати сіль, приправи за смаком. Зверху посипати сиром та зеленню. Накрити форму фольгою. Запікати за температури 200–220 °C. Після 20 хв. прибрати фольгу, запікати до готовності овочів.

Запіканка з кабачків

Складові:

2–3 молоді кабачки

200 г зернового сиру

40–50 г твердого сиру

3 зубчики часнику

2 курячих яйця

Соняшникова олія

Зелень

Сіль, спеції

Приготування:

Натерти кабачки на крупну тертку. Посолити, залишити, щоб пустили сік. Сир натерти на великій тертці, змішати з сиром. В отриману суміш вичавити часник. Додати сіль, яйця, злегка збити. Віджати кабачки, злити весь сік. Вистелити дно форми або дека пергаментом, змастити олією. Викласти кабачки, залити яєчно-сирною масою. Додати зелень. Запікати в духовці за температури 250 °C 30–40 хв.

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Кавовий шоколадний кекс із цукіні

Складові:

2 скл. тертого цукіні

85 г розтопленого вершкового масла

1 яйце

1 скл. борошна

¼ скл. какао-порошку

1 ч. л. соди

½ ч. л. кориці

½ пакетика ваніліну

¾ скл. цукру

¼ ч. л. розчинної кави

¼ ч. л. солі

2 ст. л. шоколадних крапель

Оливкова олія

Приготування:

Борошно змішати з какао, ваніліном, содою і сіллю. Яйце збити з цукром. Додати каву і вершкове масло. Збити ще раз. З тертого цукіні злегка віджати зайву вологу і додати до яєчної суміші. Перемішати і з’єднати з сухими інгредієнтами. Знову перемішати. Форму змастити оливковою олією і злегка присипати борошном. Викласти тісто у форму для кексу і відправити в духовку випікатися протягом 50 хв. при 180 °С. За 20 хв. до кінця випікання посипати шоколадними краплями. Готовність кексу перевірити зубочисткою.

Фрітата з кабачками

Складові:

3 кабачки

4–5 яєць

50 мл молока

1 цибулина

2 зубчики часнику

100 г твердого сиру

2 ст. л. соняшникової олії

Зелень за смаком

Сіль, перець

Приготування:

Кабачки нарізати кружечками завтовшки приблизно 0,4 см. Цибулю і часник дрібно порубати і обсмажити на олії до прозорості. Додати в сковороду кабачки і тушкувати 7 хв., періодично помішуючи. Яйце збити з молоком, сіллю і перцем. Сир натерти. Зелень дрібно порубати. Додати все до яєчної маси і перемішати. Потім додати тушковані кабачки. Форму для випікання змастити олією і викласти отриману суміш. Випікати 30–40 хв. при 180 °С.

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Запечені човники з кабачків

Складові:

2 кабачки

250 г курячого філе

1 болгарський перець

1 помідор

1 морква

1 цибулина

½ банки чорних оливок

100 г твердого сиру

1 ст. л. оливкової олії

Сіль, перець

Приготування:

Куряче філе нарізати кубиками й обсмажити на олії. Кабачки розрізати вздовж навпіл і очистити від насіння. Змастити кетчупом. Оливки розрізати на половинки. Помідор, болгарський перець, моркву і цибулю нарізати кубиками. Змішати овочі, додати обсмажене куряче філе і приправити за смаком. Отриману начинку викласти в човники з кабачків. Перекласти на змащене олією деко і запікати 30 хв. при 200 °С. За 5 хв. до готовності посипати тертим сиром.

Кабачки по-грецьки

Інгредієнти:

Молодий кабачок – 1 шт.

Зелена цибуля – 3–4 шт.

Шпинат – 20 г

Салат – 3–4 листочки

Болгарський перець – 2–3 шт.

Помідор – 1 шт.

Кріп – 3–4 шт.

Лимон – 1\2 шт.

Оливкова олія

Борошно

Сіль, цукор, перець за смаком.

Приготування:

Очистити кабачок і нарізати тонкими кружечками. Обвалити у борошні та підсмажити в оливковій олії. Подрібнити зелену цибулю і обсмажити на сковороді. Додати дрібно нарізане листя шпинату, салат, болгарський перець, помідори і зелень. Тушкувати на повільному вогні, посолити і поперчити. Додати обсмажені кабачки. Полити соком половинки лимона. Запікати у духовці 15–20 хвилин. Подавати кабачки по-грецьки варто охолодженими. Для прикрашання – посипати дрібно нарізаним кропом.

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