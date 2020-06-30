Гороскоп на 1 липня 2020 року допоможе вам ухвалити правильні рішення. Кому варто проявити обережність, а на кого чекає сюрприз? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Ви занадто довірливі. Не ухвалюйте важливих рішень, керуючись емоціями. Гарненько все зважте.

Телець

Цей день ви запам’ятаєте надовго. На вас чекає приємний сюрприз від коханої людини. Не забудьте відповісти їй тим самим.

Близнюки

У вас з’явилися заздрісники. Ті, хто хоче відібрати все, що ви так довго заробляли. Женіть їх геть! І подякуйте своїй другій половинці за те, що вона поруч.

Рак

Ви будуєте довгострокові плани. Під час підготовки до відпустки намагайтеся взяти все необхідне. І не забудьте про аптечку.

Лев

Ви так багато хочете встигнути. Не хвилюйтеся, у вас все вийде. І навіть більше. Тільки не женіть коней. Пам’ятайте: поспішати треба повільно.

Діва

День, який можна і потрібно повністю присвятити родині. Прогуляйтеся парком, покатайтеся на човні, сходіть на пікнік. Це вас зблизить.

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Терези

Ви зациклилися на виконанні домашньої роботи. Приділіть трохи часу собі. Можливо, вам варто відвідати салон краси?

Скорпіон

Сьогодні ваш день. Протилежна стать у захваті! Ще б пак! Приймайте компліменти з гордістю і гарненько відпочиньте.

Стрілець

День розчарувань. Сьогодні ви можете отримати серйозний удар від близької людини. Будьте обережні. Не довіряйте незнайомцям.

Козеріг

Час зайнятися бюрократичними справами. Зволікати більше не можна. Сплатіть комірне, розберіться з документами. І не загубіть паспорт.

Водолій

День вдячності. Зателефонуйте своїм батькам і близьким людям. Поговоріть по щирості. Ви так мало часу проводите разом. Може, варто приїхати в гості?

Риби

У вас все чудово. Нові стосунки затягують вас із головою. Це прекрасно! Тільки не забувайте про відповідальність і не женіть коней.

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