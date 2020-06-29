Гороскоп на 30 червня 2020 року допоможе визначитися з правильним рішенням. Кому потрібно провести час із дітьми, а хто повинен поберегти фінанси? Читайте гороскоп від екстрасенсів СТБ.

Овен

Уникайте місць великого скупчення людей. Пам’ятайте про соціальну дистанцію. Ваш імунітет трохи ослаблений, так що зайва обережність не завадить. Залишайтеся свідомими.

Телець

День здійснення мрій і приємних сюрпризів. Однак у момент радості не забудьте подякувати своїм близьким людям. Інакше вони образяться, і не бачити вам більше такого щастя.

Близнюки

Настав час повчитися. Навіть якщо у вас ступінь, не буде зайвим почерпнути нові знання. Так що вперед ― по ордени і нові висоти.

Рак

Сьогодні ви просто горите бажанням із кимось посваритися. Однак зірки радять бути розсудливими. Можливо, в майбутньому вам доведеться звертатися до цих людей по допомогу. Так що тримайте свої емоції під контролем.

Лев

Чудовий день, щоб почати новий бізнес. Не бійтеся, у вас усе вийде. Головне ― бути впевненим у своєму успіху. І вперед, до першого мільйону!

Діва

Якщо на роботі виникнуть труднощі, не варто відразу панікувати і тікати з корабля. Тверезо оцініть ситуацію і з холодною головою вирішіть усі проблеми.

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Терези

Якщо у вас є діти, намагайтеся провести з ними якомога більше часу. Розпитайте їх про плани на майбутнє, поговоріть про друзів. Вам потрібно стати дитині другом.

Скорпіон

Сьогодні вам варто провести день на самоті. Нікого не чіпайте. Просто побудьте в тиші і подумайте про своє майбутнє.

Стрілець

Якщо у вас попросять грошей у борг, у жодному разі не давайте. Це може негативно позначитися на вас і вашій сім’ї. Побережіть фінанси.

Козеріг

Намагайтеся абстрагуватися від усього поганого, що може з вами статися. Ставтеся до невдач філософськи. Тоді вони швидко підуть від вас.

Водолій

Ваша душа бажає свята і танців. Це все чудово, але вам зараз потрібно зосередитися на роботі. Женіть зайві думки геть. Потім відпочинете.

Риби

У Риб усе прекрасно. Ви на порозі нових стосунків, які можуть повністю змінити ваше життя.

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