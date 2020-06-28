Гороскоп на тиждень з 29 червня по 5 липня 2020 року розповість усім знакам зодіаку, як правильно розставити пріоритетні завдання. Кому потрібні відпочинок і перезавантаження, а кому треба взятися за роботу. Детальне передбачення на тиждень з 29 червня по 5 липня 2020 року року читайте в прогнозі від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Якщо ви маєте у своєму арсеналі кілька істотних проблем, розкажіть про них своїм близьким. Разом з родиною Овни зможуть швидше вирішити складні питання. В особистому житті все залишиться на своїх місцях, але не забувайте підживлювати стосунки позитивними емоціями.

Телець

Випадкова сварка може зіпсувати взаємини на все життя. Будьте більш акуратні з тим, що говорите. Ви за натурою досить холодна і беземоційна людина, тому часом не здатні помітити свою агресію. Слідкуйте цей тиждень за своєю поведінкою, тоді зірки будуть до вас прихильні.

Близнюки

На цьому тижні Близнюкам необхідно приділити вдвічі більше уваги своїй роботі і обов’язкам, інакше ризикуєте втратити все. Пам’ятайте, що іноді для досягнення цілей не потрібно весь свій час, сили, здоров’я віддавати роботі. Просто грамотно розплануйте свої справи.

Рак

Раки бояться труднощів і невідомості. Це цілком нормально. Але на цьому тижні вам вкрай необхідно зібратися. Якщо страх і далі буде головним вашим супутником, нічого задуманого не здійснити. Працюйте над своїм сприйняттям світу.

Лев

У Левів справи пішли на лад, і ви що є сили приступите до нових звершень. Більше зусиль, менше негативу — і все буде чудово. До речі, наприкінці тижня у вас буде шанс проявити себе як великого кулінара і здивувати другу половину.

Діва

Діви, намагайтеся більш грамотно розподіляти сімейний бюджет, щоб у подальшому не виникло істотних проблем. Також відвідайте своїх близьких, допоможіть їм матеріально. Це не витрати, а допомога. Вона зараз їм украй необхідна.

Терези

У середині тижня на вас очікує прибуток. Ви швидко вирішите всі питання, тому у вихідні будете просто відпочивати і насолоджуватися життям. Початок тижня може не порадувати відсутністю взаєморозуміння з другою половиною. Пам’ятайте, що розмова начистоту — це найкраще рішення.

Скорпіон

Ви стали занадто образливі, що на вас геть не схоже. Майже весь тиждень ви будете мучити себе. Але варто зауважити, що абсолютно всі образи безпідставні, ніхто не бажає вам зла. Візьміть себе в руки, інакше чекайте нервових зривів і нездужання.

Стрілець

Новини здалеку порадують на початку тижня. Скористайтеся всіма шансами, які дає вам доля. Ніхто не каже, що буде легко. Борітеся — і щастя стане вашим найкращим другом.

Козеріг

Козероги на цьому тижні будуть поглинуті турботами і клопотами. Але в підсумку ви отримаєте прекрасне задоволення і відчуття завершених гештальтів. Працюйте не на знос, а в міру розумного. Головне ― не кількість, а якість.

Водолій

Початок тижня ви запам’ятаєте на все життя, адже на вас чекає доленосна зустріч. Не пропустіть людину, яка змінить ваші погляди на Всесвіт. Вона принесе у ваше життя радість, нові і яскраві спогади. Наприкінці тижня присвятіть час своїм батькам.

Риби

У Риб тиждень мине дуже спокійно. Звичайно, необхідно розвіятися, відволіктися від метушні. Поїдьте на природу або за місто, послухайте спів птахів і подихайте свіжим повітрям. Особисте життя налагоджується і не віщує неприємних сюрпризів. Усе стабільно, а це ознака професійності.

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