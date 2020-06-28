Гороскоп на 29 червня 2020 року розповість вам, як краще почати тиждень. Як зосередитися на роботі? Кому варто приділити час особистому життю? Більше дізнайтеся в гороскопі на 29 червня 2020 року від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Якщо захочеться свята на самому початку тижня — не відмовляйте собі. Це допоможе вам наповнитися необхідною позитивною енергією.

Телець

Ваша любов до мандрів просто закохує. Та чи не хочете ви спуститися на землю і згадати про тих, кого забули? Приділіть час близьким, коханим, друзям.

Близнюки

Сьогодні вам рекомендовано розпочати все з нуля. Щось ви давно намагаєтеся виправити, і все марно. Так ось, понеділок — чудова можливість почати реалізовувати себе з чистого аркуша.

Рак

Ви зовсім недоречно вирішили залягти на дно. Цілковита бездіяльність може привести вас до невтішних наслідків.

Лев

Менше нервів. Леви стали дуже дратівливі. Усе ж іде не так погано. Ви досягаєте своїх цілей, хоч і маленькими кроками.

Діва

Трохи терпіння ― і ви прийдете до бажаного результату. Стільки зусиль не минуть даремно, ось побачите. Просто не відмовляйтеся від того, чого щиро бажаєте. Продовжуйте наполягати на своєму.

Терези

Зміни завжди на краще, навіть якщо зараз ви пролили багато сліз. Прощатися складно, але далі на вас чекає лише найкраще.

Скорпіон

Цей день вдалий для нових починань. Будьте більш уважним до всіх деталей, щоб не проґавити важливі моменти.

Стрілець

Люди вважають вас ідеальним, але навчіться приймати і віддавати. Ви стаєте трохи егоїстичним.

Козеріг

Візьміться за домашні справи. Безлад у квартирі — безлад у голові.

Водолій

Не пийте забагато алкоголю. Оцінюйте все тверезим розумом, інакше ніколи не досягнете успіху. Плюс, дайте організму відпочити. Почніть правильно харчуватися. Перезавантажте себе.

Риби

Насолоджуйтесь кожною миттю. Життя прекрасне, і так чудово вміти це помічати. Не концентруйтеся на проблемах. Займіться плануванням, адже для цього сьогодні ідеальний час.

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