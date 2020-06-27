У 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 ми побачили три нереально цікавих випробування. Хтось здобув перемогу, а хтось зазнав поразки. Дізнайтеся, хто залишив «МастерШеф. Професіонали»-2 у 18 випуску, вже зараз.

У 18 випуску кухню «МастерШеф. Професіонали»-2 залишив Єфим Кравченко!

Єфим, Саша і Влад повинні були справитися з нелегким завданням ― створити кулінарний прорив. Кожному учаснику потрібно було зробити свій, авторський гурме-напівфабрикат. На приготування страв їм виділили 1,5 години. Але Єфим Кравченко так і не зумів упоратися із завданням, тому назавжди залишив кухню проєкту «МастерШеф. Професіонали»-2.

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