Як провести неділю правильно і продуктивно? Звідки черпати силу та енергію? Гороскоп для всіх знаків зодіаку на 28 червня 2020 року знає відповіді на ці запитання. Читайте детальний астрологічний прогноз від екстрасенсів СТБ.

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Овен

Щоб досягти своєї мети, зірки радять проявити більше терпіння і цілеспрямованості. Будьте спокійні, але впевнені. Не дозволяйте вами маніпулювати.

Телець

Сьогодні краще уникати справ, які вимагають пильної уваги. Постарайтеся розслабитися і насолодитися часом з близькими.

Близнюки

Будьте готові до серйозних розмов. Сьогодні вам нарешті вдасться вирішити важливе питання.

Рак

Вам необхідно бути максимально зібраними і не відволікатися на пожирачів часу. Протягом дня можуть з’явитися позапланові завдання, які доведеться терміново виконувати.

Лев

Левам час більше займатися спортом. Прогулянка в парку або пробіжка за містом допоможуть повернути своє тіло в тонус і поліпшити настрій.

Діва

Дівам зірки радять проводити більше часу з близькими людьми. Нехай сьогоднішній вечір запам’ятається вам приємною сімейною вечерею або онлайн-конференцією з друзями.

Терези

Вам ліпше зайнятися плануванням справ уже на понеділок. Чіткий розподіл завдань внесе ясність у ваші думки і звільнить час для чогось більш приємного.

Скорпіон

Хоч би що ви робитимете сьогодні — результат перевершить усі очікування. Неймовірна удача і фортуна вирішили супроводжувати вас цього недільного дня. Але пам’ятайте про маску і засоби дезінфекції.

Стрілець

Цей день буде сповнений зустрічей і корисних знайомств. Зірки зведуть вас із дуже потрібними людьми, які в подальшому допоможуть реалізувати ваші грандіозні плани.

Козеріг

Прислухайтеся до свого самопочуття. Краще не зволікати з походом до лікаря, будь це стоматолог чи лор. Не шкодуйте на себе часу і грошей.

Водолій

Весь тиждень ви продуктивно працювали і досягли хороших результатів. Побалуйте себе приємним відпочинком у цей недільний день.

Риби

Спробуйте поекспериментувати! Настав час розмалювати життя новими фарбами. Це стосується і облаштування житла, і обновок у гардеробі. Віддайте поки перевагу онлайн-шопінгу.

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