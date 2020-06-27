Сьогодні в ефірі телеканалу СТБ ми побачили інтригуючий 18 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2. Минулого тижня учасники змагалися з кращими шеф-кухарями першого сезону. Та чим дивував 18 випуск? Дізнайтеся вже зараз у нашому матеріалі.

18 випуск почався з битви чорних, у якій брали участь Єфим, Саша і Владислав. Вони повинні були справитися з нелегким завданням: створити кулінарний прорив. Кожному учаснику потрібно було зробити свій, авторський гурме-напівфабрикат. На приготування страв їм виділили 1,5 години. Хто ж програв битву і назавжди залишив головну кухню країни?

Владислав приготував сухий сніданок ― манники з ягодами, фруктами і чіпсами з заварним кремом. Його страва дуже сподобалася членам журі. Саша подав локшину з яєчних жовтків з додаванням морквяного фрешу, курку в соєвій глазурі та овочі. Ектор похвалив наймолодшого учасника сезону. А ось страва Єфима ― мюслі з сухофруктами ― так і не здивувала суддів. Тому в 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 проєкт залишив Єфим Кравченко.

І ось, коли учасників залишилося всього сім, судді оголосили професіоналам новий конкурс. Учасники поділилися на дві команди: капітаном червоних став Влад і взяв собі в команду Сашу, Давида та Юлю, а Едик ― капітаном синіх, обравши Женю і Вітю. Шефи повинні були відточувати майстерність підроблення. Спочатку кожна команда за 1 годину створювала по дві авторські страви. Відтак їх повинні були покуштувати суперники, щоб підробити і приготувати те саме. Тільки справжній професіонал зможе розгадати рецепт страви за смаковими якостями.

Команда синіх усіма способами намагалася підробити страви червоних, але так і не змогла визначити точні інгредієнти. А ось червоні повторили всі страви конкурентів майже ідеально і перемогли в конкурсі. Тож Едуарду довелося вибрати двох людей, які надінуть чорні фартухи. І його вибір припав на Женю й самого себе.

У наступному конкурсі учасники знову поділилися на дві команди. Влад став капітаном червоних, узявши до себе Сашу, Едика та Юлю. Віктор очолив синю команду в складі Жені й Давида. Учасники отримали завдання приготувати авторські ковбасні вироби. Меню має складатися з п’яти страв, з різними видами ковбас або сосисок!

До кожної страви потрібно приготувати оригінальний соус, а гарніри робити не обов’язково. Та якщо учасники включать гарніри, то це може зіграти їм на руку. Оцінювати ковбасні вироби будуть віртуози м’ясних страв. Та чи впораються з цим завданням професіонали?

Не пропустіть 19 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже 4 липня о 19:00 на телеканалі СТБ!

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ