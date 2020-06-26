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У 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи відточуватимуть майстерність підроблення

26.06.2020

У 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать продовження непростої кулінарної гри, з якою впораються далеко не всі! Крім цього, учасники другого сезону повинні будуть перехитрити одне одного. Та з якими труднощами зіткнуться шефи? Дізнаємося в новому випуску.

Дивіться у 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

  • Невже головний король десертів не впорається з найлегшим завданням на проєкті?
  • Хто виявиться найхитрішим учасником шоу?
  • Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 18 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 27 червня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!

Video: У 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи відточуватимуть майстерність підроблення

27 червня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 18 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 18 (ефір від 27.05.2020)

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