У 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 глядачі побачать продовження непростої кулінарної гри, з якою впораються далеко не всі! Крім цього, учасники другого сезону повинні будуть перехитрити одне одного. Та з якими труднощами зіткнуться шефи? Дізнаємося в новому випуску.

Дивіться у 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 на телеканалі СТБ:

Невже головний король десертів не впорається з найлегшим завданням на проєкті?

Хто виявиться найхитрішим учасником шоу?

Хто з шефів назавжди залишить кухню проєкту?

Не пропустіть 18 випуск «МастерШеф. Професіонали»-2 вже завтра, 27 червня, о 19:00 на телеканалі СТБ і онлайн на офіційному сайті STB.UA!

Video: У 18 випуску «МастерШеф. Професіонали»-2 шефи відточуватимуть майстерність підроблення 27 червня 2020 дивіться онлайн Мастер Шеф Професіонали 2 - 18 випуск. Дивитися онлайн анонс програми Мастер Шеф Професіонали 2020 випуск 18 (ефір від 27.05.2020)

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