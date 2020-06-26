«Спіпа» 60 серія: Випадкова знахідка може нашкодити долі

Нова історія серіалу «Сліпа» ― про знахідку, яка мало не зруйнувала життя молодої дівчини. Чому не варто привласнювати знайдені речі — знає бабуся Люба. Більше дізнайтеся в матеріалі.

24-річна Сніжана працює в соціологічній службі. Одного разу, проводячи опитування, вона познайомилась із загадковим юнаком. Однак з’ясувалося, що він повісився пів року тому. Коли Сніжана усвідомила, що розмовляла з привидом, то дуже злякалася. Всю ніч їй снилися жахи і ввижався дух покійного Артура. Їй було моторошно і страшно від того, що відбувається. Тому вранці дівчина поїхала до баби Люби, сподіваючись, що вона допоможе в усьому розібратися.

«Дух цього хлопця явився тобі не просто так. Це відбулося через подарунок. Його подарунок…Поки між вами є цей зв’язок, душа померлого хлопця не залишить тебе в спокої. Міцний зв’язок…», — порадила бабуся та зауважила, що подарунок необхідно повернути.

Сніжана дуже боялася знову побачити привида. Однак за порадою бабусі все ж поїхала до будинку, де мешкав дух Артура. Та, побачивши, що хвіртка замкнута, так і не наважилася увійти до чужої оселі. Минуло два дні, в житті Сніжани не відбувалося нічого особливого, і вона вирішила просто забути про ту історію з привидом, як про страшний сон. Аж одного вечора побачила його у дзеркалі. Артур промовив: «Тепер ти — моя наречена. І ми завжди будемо разом».

Сніжана зрозуміла, що дух покійного Артура не відступиться від неї. Тому наступного дня, переборовши страх, вона знову поїхала до його будинку. Там прибирала мати загиблого хлопця. Вони поспілкувалися і вирішили переглянути фотографії. На одній зі світлин Сніжана побачила обручку. На її руці була така сама. Два тижні тому вона побачила Віту на автобусній зупинці. Дівчина тоді залишила обручку на лавці. Сніжана хотіла її повернути, але не встигла.

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Сніжана зрозуміла, що обручка і є той самий подарунок Артура, який вона мала повернути власниці. Але де шукати Віту, вона й гадки не мала. Та зрозуміла, що єдиний шанс — це піти на зупинку, де побачила її вперше.

Зустрівшись, Сніжана і Віта провели обряд, як і наказувала бабуся. Дух Артура нарешті заспокоївся і перестав її переслідувати. Випадкова знахідка принесла Сніжані багато бід і загрозу життю її коханого. Бабуся просить запам’ятати: не можна піднімати чужу обручку на вулиці. Адже ці шлюбні прикраси часто використовують з недобрими намірами, щоб позбутися від невдач чи хвороб, передавши їх іншому. Піднявши такий предмет, ви можете чужі біди й негаразди забрати собі.

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