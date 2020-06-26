«Сліпа» 59 серія: Чому не можна до народження малюка купувати йому речі

Чому не можна до народження малюка купувати йому речі — знає провидиця баба Люба. В новій серії серіалу «Сліпа» вона допомогла родині з’ясувати, що ж насправді криється за чужою дитиною. Більше — в матеріалі.

Напередодні власного весілля Світланина донька привела додому хлопчика, якого збиралася всиновити. Світлана намагалася з’ясувати, чому донька навіть не порадилася зі своїм нареченим Русланом? Та Аліна відмовлялася будь-що пояснювати. Доньчин учинок був для Світлани наче грім серед ясного неба, тому вона вирішила піти до бабусі по пораду.

«Хлопчик не з дитячого будинку – повертати його нема куди. А ще бачу срібну ложку, яку ти майбутньому онуку купила… Не можна купувати речі до народження дитини! Бо так можна заплутати долю», — розказала баба Люба.

Наступного дня Світлана намагалася дізнатися правду про народження та ймовірних батьків хлопчика у державних органах влади. Проте їй відмовили в наданні такої інформації. У Світлани не було іншого виходу – вона мала поговорити з Аліною, як і радила їй бабуся.

З’ясувалося, що Богдан — син Аліниних друзів, які загинули в ДТП. Минуло два тижні. Руслан повернувся з відрядження. Світлана дуже хвилювалася, як мине його зустріч з Аліною. Почувши в квартирі дитячий голос, чоловік був дуже здивований. Аліна наважилася познайомити Руслана з Богданчиком і одразу ж йому розповісти все, як є. Проте чоловік обурився, що дівчина не порадилася з ним, ба більше, запідозрив, що це дитина Аліни.

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Минуло кілька днів. На жаль, усе сталося саме так, як і передбачала Світлана. Руслан більше в них не з’являвся. Однак Аліна рішення свого не змінила і всю свою увагу віддавала Богданчику.

Світлана не розуміла, як їй розпочати розмову з Аліною про походження хлопчика. Та жінка більше не могла заплющувати на це очі. Вона мала все з’ясувати. Тому, набравшись мужності, Світлана почала допитуватися.

«Мамуль, ти тільки пообіцяй, що не будеш хвилюватися. Але…Богданчик – мій рідний братик. В нашого татка була коханка. Вони загинули разом. Богданчик вижив», — зізналася Аліна

Світлана не скоро, але одужала і прийняла Богданчика. Хлопчика тепер виховують усі разом. Аліна та Руслан одружилися і зараз чекають на власну дитину. Однак Світлана, пам’ятаючи пораду бабусі, більше не квапить події і не купує дитячі речі заздалегідь. Адже срібна ложечка, яку вона купила для майбутнього онука, принесла в родину тільки розлад і сварки. Бабуся каже, що ніколи не можна до народження малюка купувати речі для нього, бо так ви можете заплутати свою долю і сплутати власні плани на майбутнє.

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