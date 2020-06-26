«Сліпа» 58 серія: до чого сняться змії

Нова серія серіалу «Сліпа» та нова історія про жінку, якій уві сні являлися змії. До чого сняться гадюки? На що варто звертати увагу? Відповіді знає провидиця бабуся Люба. Більше про нову серію — в матеріалі.

Жахіття зі зміями снилися Аллі вже місяць. Сон із гадиною, яка звивається на її подушці, став для жінки останньою краплею. Тому вона вирішила навідатися до бабусі і спитати, що означають ці страшні сновидіння.

«Як ти подушки не крути, сни твої – віщі. Пригріла ти на своїх грудях змію. І вона лише часу чекає, щоб вкусити. Треба негайно знайти її! Бо буде горе», — наказала провидиця.

Алла ніяк не могла збагнути, хто ж міг бути цією змією? Та після того, як вона за порадою баби Люби поспала на вивернутій наволочці, кошмари відступили. Тому Алла зовсім забула про попередження бабусі.

Варто зазначити, що в житті жінки був чоловік. Алла з Олегом зустрічалися вже три роки. Однак він не квапився робити їй пропозицію. І часто жертвував стосунками з Аллою заради інших людей або роботи. Аллі на якусь мить здалося, що Олегові просто зручно з нею. Та коли на горизонті з’явився інший чоловік — Женя, Олег одразу ж запропонував жінці з’їхатися. Щастю Алли не було меж. Проте недовго. Остаточно розібравшись із Женею, вона видихнула. Та вмить зрозуміла – найгірше тільки починається. Алла не могла в це повірити, однак грошей у її сумці не було. Жінка одразу ж зателефонувала Олегові. Гроші були не в нього.

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А от рідна донька Алли зізналася, що це вона причетна до зникнення коштів. Виявляється, донька заплатила Жені, щоб той почав залицятися до її мами. «Я хотіла, щоб у тебе з’явився чоловік і ти нарешті дозволила моєму хлопцеві жити з нами», — кричала дівчина.

Змією, яку Алла пригріла на грудях, виявилася її рідна донька. Згодом мати їй пробачила, але стосунки між ними лишилися прохолодними. Жінка й досі ставиться з осторогою до чоловіків і не поспішає заводити нові стосунки. Бабуся каже, що в Алли ще все попереду. Вона радить бути уважними до своїх снів. Наприклад, жахи про змій завжди свідчать про те, що людину оточують підступні люди.

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