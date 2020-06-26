Сьогодні, 26 червня, в ефір телеканалу СТБ вийшов четвертий випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді учасниці віч-на-віч зустрінуться з колишніми дружинами своїх обранців. Юля спробує розставити всі крапки над «і» з ексдружиною Романа, а Інна дізнається про існування другого сина Ігоря. Детальніше читайте в матеріалі.

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У 4 випуску учасницям доведеться впоратися з несподіваною атакою колишніх. Так, до Карини без попередження прийшла в гості ексдружина Артема. Під час бесіди дівчині здалося, що Аня намагалася її зачепити і вколоти. Ситуація погіршилася, коли додому повернувся Артем і поцілував у щоку свою колишню. Така поведінка чоловіка засмутила Карину.

А ось в Інни ранок почався з приємного сюрпризу: Ігор приготував для дівчини сніданок і запропонував зробити їй татуювання. Інна без роздумів погодилася, адже давно про це мріяла. Однак у салоні відбувся не зовсім приємний інцидент: Ігор показав свої тату (у нього їх дуже багато), і одне з них було присвячене його синові — Єгору, про існування якого сама Інна нічого не знала. Для дівчини це стало неприємним сюрпризом, оскільки вона вважала, що Ігор із нею чесний. Що приховує чоловік, і чи зможе розповісти про свого рідного сина? Дізнайтеся в 4 випуску.

У Юлі та Роми ситуація набагато краща. Жінка вирішила налагодити контакт із сином Роми — Микитою. Вони разом спробували придумати жарти до майбутнього стендап-шоу, в якому Микита хотів узяти участь. Однак спроба зазнала фіаско. Та на допомогу синові прийшла його мама. Щоправда, перед самим виступом між Романом і його колишньою сталася серйозна сварка. Щоб розставити всі крапки над «і», Юля вирішила поговорити з нею тет-а-тет. Але розмова не вдалася. Юлі здалося, що колишня намагалася виставити Рому в негативному світлі.

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Не краща ситуація сталася і з Кариною. Артем вирішив познайомити її зі своїми друзями. Однак у клубі між Кариною і Нуріком трапилася сварка: друг Артема заявив, що не довіряє дівчині і вважає, що вона Артемові не пара. Карина намагалася себе захищати, але її сильно образило те, що під час сварки Артем за неї не заступився.

Чи зможуть учасники знайти спільну мову і вирішити конфліктні ситуації? Як розвиватимуться їхні стосунки? Дивіться всі подробиці в 4 випуску романтичного реаліті «Наречена для тата»-3.

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