«Наречена для тата»-3: Чи зможуть учасниці протистояти колишнім своїх обранців
26.06.2020
Сьогодні, 26 червня, в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді учасницям доведеться протистояти колишнім своїх обранців. Які претензії пред’явить колишня дружина Роми Юлі, і як мине знайомство Карини з найкращим другом Артема? Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.
У четвертому випуску учасницям доведеться справлятися з несподіваною атакою колишніх і диверсією з боку друзів! Необґрунтовані претензії, звинувачення і брехня! Що приховують учасники від своїх обраниць?
Більше на тему: «Наречена для тата»-3: 5 цікавих фактів про Карину Білу
В 4 випуску проєкту ви дізнаєтеся:
- Як мине зустріч Карини з колишньою дружиною Артема?
- Який сюрприз приготував для Інни Ігор?
- Чому Ігор приховав від Інни існування рідного сина?
- Чи вдасться Юлі налагодити контакт із сином Роми — Микитою?
- Який конфлікт станеться між Кариною і найкращим другом Артема?
- Як пройде відверта розмова між Юлею і колишньою дружиною Роми?
- Яку пораду отримає Інна від своєї куми?
Video: «Наречена для тата»-3: Чи зможуть учасниці протистояти колишнім своїх обранців
PGRpdiBjbGFzcz0ib3V0c3RyZWFtX2NvbnRlbnRfMSI+DQo8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSI3ODkiDQpkYXRhLW91dHN0cmVhbS1mb3JtYXQ9Im91dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tc2l0ZV9pZD0iU1RCX091dHN0cmVhbSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4NCjxzY3JpcHQ+DQoJaWYgKHdpbmRvdy5pbm5lcldpZHRoIDw9IDc2Nykgew0KCQlqUXVlcnkoIi5vdXRzdHJlYW1fY29udGVudF8xIikucmVtb3ZlKCk7DQoJfQ0KPC9zY3JpcHQ+DQo8L2Rpdj4NCg==
PCEtLSAvNTgzMDI4NDQvU0xEU19TVEJfY29udGVudF9iYW5uZXIgLS0+DQo8ZGl2IGlkPSdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcgc3R5bGU9J21hcmdpbjogMCBhdXRvO2hlaWdodDo0MDBweDsgd2lkdGg6NTgwcHg7Jz4NCjxzY3JpcHQ+DQpnb29nbGV0YWcuY21kLnB1c2goZnVuY3Rpb24oKSB7IGdvb2dsZXRhZy5kaXNwbGF5KCdkaXYtZ3B0LWFkLTE0ODI0ODU5ODcxNzQtMCcpOyB9KTsNCjwvc2NyaXB0Pg0KPC9kaXY+