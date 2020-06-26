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«Наречена для тата»-3: Чи зможуть учасниці протистояти колишнім своїх обранців

26.06.2020

Сьогодні, 26 червня, в ефір телеканалу СТБ вийде 4 випуск романтичного реаліті «Наречена для тата»-3. У цьому епізоді учасницям доведеться протистояти  колишнім своїх обранців. Які претензії пред’явить колишня дружина Роми Юлі, і як мине знайомство Карини з найкращим другом Артема? Дізнайтеся всі подробиці в матеріалі.

ндт

У четвертому випуску учасницям доведеться справлятися з несподіваною атакою колишніх і диверсією з боку друзів! Необґрунтовані претензії, звинувачення і брехня! Що приховують учасники від своїх обраниць?

Більше на тему: «Наречена для тата»-3: 5 цікавих фактів про Карину Білу

В 4 випуску проєкту ви дізнаєтеся:

  • Як мине зустріч Карини з колишньою дружиною Артема?
  • Який сюрприз приготував для Інни Ігор?
  • Чому Ігор приховав від Інни існування рідного сина?
  • Чи вдасться Юлі налагодити контакт із сином Роми — Микитою?
  • Який конфлікт станеться між Кариною і найкращим другом Артема?
  • Як пройде відверта розмова між Юлею і колишньою дружиною Роми?
  • Яку пораду отримає Інна від своєї куми?

Video: «Наречена для тата»-3: Чи зможуть учасниці протистояти колишнім своїх обранців

Наречена для тата 4 випуск 3 сезон: в цьому епізоді учасницям доведеться протистояти колишнім своїх обранців. Які претензії пред'явить колишня дружина Роми Юлі, і як пройде знайомство Карини з кращим другом Артема?

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