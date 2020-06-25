Як правильно відзначити Івана Купала? Чи це християнське свято? Коли закінчується Петрів піст? Які ще важливі дати в церковному календарі є в липні 2020 року? Читайте в нашому матеріалі перелік церковних свят на липень 2020 року, щоб не пропустити великі і значущі православні дати, а також дні постів. Усі деталі – в матеріалі.

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1 липня – мучеників Леонтія, Іпатія, Феодула. Боголюбської ікoни Божої Матері.

2 липня – апостола Юди, брата Господнього, святителя Іоанна, Шанхайського і Сaн-Франциського Чудотворця, святителя Іова, патріарха Московського і всієї Русі.

3 липня – священномученика Мефодія, єпископа Патарского, святителя Міни, єпископа Полоцького, благовірного князя Гліба Володимирського. Моденської (Косинської) ікони Божої Матері.

4 липня – мученика Юліана Тарсійського. Знайдення мощей преподобного Максима Грека.

5 липня – священномученика Євсевія, єпископа Самосатського. Пам’ять Собору преподобних отців Псково-Печерських. Казанської Коробейниковської ікони Божої Матері.

6 липня – святкування Володимирської ікони Божої Матері.

7 липня – різдво чесного славного Пророка Іоанна Предтечі, Хрестителя Господнього (в народному календарі слов’ян – свято Івана Купала).

8 липня – день Петра і Февронії Муромських, чудотворців.

9 липня – преподобного Давида Солунського. Тихвінської ікони Божої Матері.

10 липня – знайдення мощей преподобного Амвросія Оптинського. Праведної Іоанни мироносиці, преподобного Самсона Странноприїмця.

11 липня – перенесення мощей мучеників і чудотворців Кира та Іоанна. Преподобних Сергія і Германа, Валаамських чудотворців. Ікони Божої Матері «Троєручиця».

12 липня – день святих, славних і всехвальних первоверховних апостолів Петра і Павла. Святкування Касперівської, Дунилівської ікон Божої Матері.

13 липня – Собор славних і всехвальниx 12-ти апостолів. Пам’ять Собору святих Біробіджанської єпархії. Горбаневської, Баликінської і Волинської ікон Божої Матері.

14 липня – безсрібників Косми і Даміанa, в Римі потерпілих. Мученика Потита Гаргарського.

15 липня – покладення ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні, а також день святителя Фотія, митрополита Київського. Ікон Божої Матері Пожайської, Охтирської, Феодотьєвської, Древо Єссеєве.

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16 липня – перенесення мощей святителя Пилипа, митрополита Московського і всієї Русі чудотворця. Мученика Іакинфа Римського.

17 липня – святого Андрія, архієпископа Критського, іконописця Преподобного Андрія Рубльова, а також пам’ять святих Царствених Мучеників: Миколи Другого і разом із ним убієнних. Галатської ікони Божої Матері.

18 липня – знайдення мощей преподобного Сергія Радонезького. Преподобного Афанасія Афонського. Преподобномучениці великої княгині Єлисавети. Ікони Божої Матері «Економіса».

19 липня – Собор Радонезьких святих. Преподобного Сисоя Великого. «Валаамської», Казанської ікон Божої Матері.

20 липня – день пам’яті преподобної Єфросинії, княжни Московської, преподобного Акакія Синайського, преподобного Фоми Малеїна. Святкування Влахернської ікони Божої Матері.

21 липня – явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці. День пам’яті великомученика Прокопія.

22 липня – священномученика Панкратія, єпископа Тавроменійського. Ікон Божої Матері Колочської, Кіпрської.

23 липня – покладення чесної ризи Господа Ісуса Христа в Москві. Преподобного Антонія Печерського. Коневської ікони Божої Матері.

24 липня – рівноапостольної Ольги, великої княгині Руської, у святому Хрещенні Олени. Спогад дива великомучениці Євфимії всехвальнoї. Ікон Божої Матері Борколабовської, Рудненської, Ратьковської, Оковецької, Ржевської.

25 липня – день пам’яті мучеників Прокла та Іларія, преподобного Михайла Малеїна, ігумена. Ікони Божої Матері «Троєручиця».

26 липня – пам’ять святих отців шести Вселенських Соборів. Собор Архангела Гавриїла. Преподобного Стефана Савваїта.

27 липня – апостола від 70-ти Акіли. Преподобного Никодима Святогорця. Єлисаветградської ікони Божої Матері.

28 липня – рівноапостольного великого князя Володимира, Собор Київських святих, а також пам’ять святих отців шести Вселенських Соборів.

29 липня – день пам’яті священномученика Афіногена і десяти його учнів. Ікони Божої Матері Чирської і Псковської.

30 липня – день святої великомучениці діви Марини Антіохійської. Святогірської ікони Божої Матері.

31 липня – мученика Еміліана Доростольського. Мученика Іакинфа Амастридського. Калузької ікони Божої Матері.

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