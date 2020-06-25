Нікіта Добринін про Холостячку Ксенію Мішину

Телеканал СТБ оголосив про запуск нового романтичного реаліті «Холостячка», головною героїнею якого стала акторка театру та кіно, зірка «Кріпосної» Ксенія Мішина. Проєкт тільки запустили, але він уже привернув велику увагу глядачів і відомих людей. Зараз триває кастинг чоловіків, які боротимуться за серце української акторки. Анкету можна заповнити ТУТ.

Екс-Холостяк Нікіта Добринін, який знайшов на реаліті своє кохання Дашу Квіткову, поділився думкою про новий проєкт «Холостячка» і дав кілька порад Ксенії.

«Я бачив подібний формат в інших країнах, і мені буде дуже цікаво подивитися, як реалізують його в Україні. Наскільки цікавим він буде глядачам і наскільки круто він зайде у нас. Оскільки чоловіки за своєю сутністю завойовники, можливо, саме такий формат буде набагато органічнішим – коли чоловіки намагатимуться завоювати серце Холостячки», — коментує Нікіта.

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«З Ксенією Мішиною я не знайомий особисто. Знаю тільки, що вона гарна акторка, і бачив її кілька разів у сюжетах СТБ. Але і “Холостяк”, і “Холостячка” не про твою суперпопулярність. Тут важливі людські якості, чоловічі чи жіночі, і правильний їх прояв. А популярність у такому проєкті не завжди може зіграти на руку».

Також Нікіта порадив Ксенії старатися почуватись комфортно в проєкті.

«Нікому не відомо в цьому проєкті, як складеться у фіналі доля учасників і головної героїні. Навіть переможцям “Битви екстрасенсів”. Тому, як мінімум, я б хотів побажати Ксенії почуватися в цьому проєкті розслаблено, створити для себе максимально комфортні умови. Оскільки проєкт – це частина життя. Потрібно отримувати задоволення від знайомств і спілкування з новими людьми. І, звичайно, бажаю зустріти своє кохання», — коментує Нікіта.

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