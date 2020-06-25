Як перестати контролювати дітей і дати їм свободу вибору? Саме про це експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов розмовляв з однією з учасниць психологічного реаліті «Супермама». Сувора мама Ірен виховує своїх дітей в армійській дисципліні. Життя двох синів розписане по хвилинах. Навіть у туалет вони ходять за розкладом. Але чи так це добре? До чого може призвести надмірний контроль? Дізнайтеся в нашому матеріалі.

Більше на тему: Як допомогти дитині пережити перехідний вік

Експерт із питань дитячої вікової психології Дмитро Карпачов був неприємно вражений тими методами виховання, яких дотримується сувора мама-інтелектуалка Ірен. Він дійшов висновку, що жінка не поважає власних синів, оскільки не цікавиться їхньою думкою.

Так, під час бесіди з учасницями старший син Ірен, Платон, постійно хотів щось розповісти, проте сувора мама не давала йому такої можливості. Дмитро Карпачов вважає, що коли мама весь час затулятиме рота своїй дитині, то зрештою вона взагалі перестане хотіти щось сказати. З таких дітей можуть вирости або люди без власної думки, або скромняги, які бояться вимовити зайве слово.

Також Ірен стверджувала, що її сини найбільше люблять читати, але під час особистої розмови суперниці з’ясували, що хлопчикові найбільше подобається збирати лего. Як каже Дмитро Карпачов, не можна вирішувати за дітей, чим вони будуть захоплюватися. Якщо не давати їм самостійно вибирати, в дорослому житті вони не знатимуть, чого насправді самі хочуть, і залежатимуть від думки інших, бо своєї особистої думки в них не буде.

Під час ревізії матусі знайшли в Ірен строгий розпорядок дня. Навіть у туалет її сини ходять чітко за графіком. Однак така армійська дисципліна може негативно позначитися на дитячій психіці.

«Добре, коли є графік. Невідомість викликає паніку в дітей. Але в кожної дитини має бути 2 години вільного часу. Це потрібно для того, щоб вона навчилася розпоряджатися своїм часом», — каже Дмитро Карпачов.

Більше на тему: Як допомогти старшокласнику обрати професію

Більше порад про виховання дітей дивіться з понеділка по четвер о 18:15 в новому проєкті «Супермама».

Читайте більше цікавих новин у Viber і Telegram СТБ