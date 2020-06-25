Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
PCEtLSA8c2NyaXB0IGRhdGEtb3V0c3RyZWFtLWlkPSIxMjQ5Ig0KZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJTVEJfRnVsbHNjcmVlbiIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tY29udGVudF9pZD0ic3RiLnVhIiBzcmM9Imh0dHBzOi8vcGxheWVyLnZlcnRhbWVkaWEuY29tL291dHN0cmVhbS11bml0LzIuMTEvb3V0c3RyZWFtLXVuaXQubWluLmpzIj48L3NjcmlwdD4gLS0+

«Зникла наречена»: чим зацікавлять 7 та 8 серії від 25.06.2020

25.06.2020

Сьогодні, 25.06.2020, вийдуть заключні серії серіалу «Зникла наречена» на телеканалі СТБ. Розкриється головна інтрига детективної мелодрами про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. Чи зможе Анна повернути собі свою сім’ю? Та чи буде щасливою Ірина з Дмитром?   

исчезнувшая

Більше на тему: Клавдія Дрозд: біографія, творчість і всі новини про актрису

У заключних серіях картини «Зникла наречена» ви дізнаєтеся:

  • Хто очолить будівельну компанію Твардовських?
  • Чому Анна не вірить у те, що її викрадення організував Платонов?
  • Що дізнається Ліза про минуле Ірини?
  • Чи буде покарана Ірина за свої злочини?

Дізнайтеся всі подробиці в заключних серіях від 25.06.2020.

Video: «Зникла наречена»: чим зацікавлять 7 та 8 серії від 25.06.2020

Зникла наречена - 7 і 8 серії на сайті СТБ вже 25.06.2020. Про що сюжет 7 і 8 серії фільму Зникла наречена читайте в анонсі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить