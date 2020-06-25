Сьогодні, 25.06.2020, вийдуть заключні серії серіалу «Зникла наречена» на телеканалі СТБ. Розкриється головна інтрига детективної мелодрами про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. Чи зможе Анна повернути собі свою сім’ю? Та чи буде щасливою Ірина з Дмитром?

Більше на тему: Клавдія Дрозд: біографія, творчість і всі новини про актрису

У заключних серіях картини «Зникла наречена» ви дізнаєтеся:

Хто очолить будівельну компанію Твардовських?

Чому Анна не вірить у те, що її викрадення організував Платонов?

Що дізнається Ліза про минуле Ірини?

Чи буде покарана Ірина за свої злочини?

Дізнайтеся всі подробиці в заключних серіях від 25.06.2020.

Video: «Зникла наречена»: чим зацікавлять 7 та 8 серії від 25.06.2020 Зникла наречена - 7 і 8 серії на сайті СТБ вже 25.06.2020. Про що сюжет 7 і 8 серії фільму Зникла наречена читайте в анонсі

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ