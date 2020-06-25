Гороскоп на 26 червня 2020 року допоможе зарядитися правильною енергією. Звідки її черпати? Відповідь знають зірки. Читайте докладний гороскоп від екстрасенсів СТБ на 26 червня 2020 року.

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Овен

Ви не самотні, подивіться навсібіч, навколо стільки хороших людей! Багато хто щиро бажає вам добра і хоче допомогти. Навчіться приймати цю допомогу.

Телець

Зірки рекомендують Тельцям довіритися почуттям. Досить аналізувати все холодним розумом.

Близнюки

Зараз вам дуже самотньо, але це ж не назавжди. Якщо сьогодні поганий настрій, то завтра ви здивуєтеся, чому сумували. Головне ― не впадайте у відчай.

Рак

Ракам час навчитися більшої чуйності. Якщо поводитиметесь, як егоїст, втратите близьку людину раз і назавжди. Їй уже складно знаходити з вами спільну мову.

Лев

Сьогоднішня зустріч здатна змінить ваше життя остаточно і безповоротно! Повний вперед і ні кроку назад. На вас чекають приємні зміни. Але не забувайте про маску і дезінфекцію рук!

Діва

Спробуйте відпустити свої почуття і дозволити собі бути з кимось повністю собою. Ви давно ховаєтеся під ширмою сильної, стриманої людини. Але в душі ви ще та дитина.

Терези

Не критикуйте людей, які вас оточують. Якщо не хочете втратити роботу, краще промовчати. Якщо хочете зберегти дружбу, то не ведіться на провокацію. Будьте пильні.

Скорпіон

Імовірно, сьогодні вам подзвонить людина з минулого або напише повідомлення давній знайомий. Не кидайте трубку, не ігноруйте її, вислухайте: можливо, вона розповість щось корисне.

Стрілець

Не відкладайте на завтра те, що можете зробити сьогодні. Лінь не приведе вас до бажаного успіху. Сьогодні натисніть на себе і свої старання як слід. Уже до вечора відчуєте прилив енергії.

Козеріг

Зробіть своїй половинці приємний сюрприз. Влаштуйте вечерю при свічках, розкажіть про свої почуття. Це зблизить вас. Ви трохи забули про те, що є особисте життя, яке також потребує уваги.

Водолій

Не шкодуйте часу, сил і грошей на те, що ви справді хочете. Сьогоднішні вкладення в будь-якому їх вигляді принесуть лише приємності і позбавлять вас від зайвих клопотів.

Риби

Не відволікайтеся на другорядні справи. У вас є мета, тримайтеся її, працюйте ще старанніше. Нехай поки перспектива туманна, але вона є.

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