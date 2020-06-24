Влад Онищенко починає сольну кар’єру

Владислав Онищенко ― приклад творчої людини, яка встигає реалізовувати себе в музиці, кіно і театрі. Він став упізнаваним після шоу «Х-Фактор»-9, у якому переміг із гуртом ZBSband. Артист і далі готовий дивувати глядача ― його дебютний сольний альбом вийде вже цього літа.

На час карантину зйомки і виступи припинилися. Чи вплинув цей період на вас як на творчу людину?

Карантин змусив переглянути свої цінності, по-іншому поглянути на життя і творчість. Я став розгрібати свої старі записи пісень і виявив багато хорошого матеріалу. Більш того, з’явився час записати ці пісні: щось для себе, а щось для інших артистів.

Ви готуєтеся випускати свої пісні. У чому відмінність сольної творчості Влада Онищенка від ZBSband?

Специфіка і стиль ZBSband відрізняються від моїх сольних пісень. ZBS дарує людям радість, веселощі, сміх, ми під ці пісні відриваємося і дуркуємо. У своїх сольних піснях я ділюся особистими історіями. Вони створювалися мною протягом тривалого часу: з 18 років і до сьогоднішнього дня.

Як до вашого сольного проєкту ставиться інший учасник гурту ZBSband Богдан Буйлук?

Богдан мене підтримує, слухає пісні на всіх стадіях їх реалізації. У свою чергу, він теж пише сольні треки, які мені дуже подобаються. Але поки ми їх співали тільки для друзів на кухнях. Настав час це змінити!

Дружина Анастасія Іванова підтримує всі ваші творчі амбіції чи може щось розкритикувати?

Дружина ― перший слухач і поціновувач усіх моїх пісень. До речі, завдяки моїм пісням ми з нею і познайомилися. Більш того, вона допомагає придумувати смішні ситуації для персонажів з пісень ZBSband. Також Настя завжди із задоволенням переслуховує мої старі записи на диктофоні, всіляко надихаючи мене їх доробити і записати.

Владе, що вас мотивує постійно розвиватися? Кіно, театр чи музика ― у якому з напрямів зараз найбільше хочеться себе реалізовувати?

Мотивацію розвиватися мені дає любов. Кохана дружина поруч, і її творчі успіхи не дають мені розслабитися, бо за нею треба встигати. На цей момент я займаюся реалізацією нового музичного проєкту, який за звучанням відрізнятиметься від усього, що я робив раніше. Але це не заважає мені паралельно зніматися в кіно і репетирувати спектаклі до довгожданого відкриття сезону в театрі «Золоті Ворота». Як то кажуть, сиджу однією попою на кількох стільчиках. Просто вони поряд усі стоять, і мені нескладно пересідати з одного на другий і третій.

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