Дивіться прем’єрні випуски серіалу, заснованого на реальних подіях, уже цієї п’ятниці. Провидиця бабуся Люба допоможе людям розібратися в їхніх проблемах, які несподівано звалюються на голову. Чим зацікавлять нові серії серіалу «Сліпа» від 26 червня — дізнайтеся в анонсі!

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У 58 серії серіалу «Сліпа» провидиця допоможе 35-річній Аллі, яка більше місяця страждала від кошмарів. Уві сні вона бачила змій. Сон з гадюкою, яка гніздиться на її подушці, став для жінки останньою краплею. Тому вона вирішила навідатися до сліпої провидиці баби Люби і запитати, що означають ці страшні сновидіння.

У 59 серії серіалу «Сліпа» глядачі побачать історію про нові повір’я. Напередодні весілля Світланина дочка привела додому хлопчика, якого збиралася всиновити. Світлана намагалася з’ясувати, чому дочка навіть не порадилася зі своїм нареченим? Проте Аліна відмовлялася щось пояснювати. Вчинок дочки був для жінки як грім серед ясного неба, тому вона вирішила піти до баби Люби по пораду.

У 60 серії серіалу «Сліпа» відбулася дивна зустріч. 24-річна Сніжана працює в соціологічній службі. Одного разу, проводячи опитування, вона познайомилась із загадковим юнаком. Однак з’ясувалося, що він повісився пів року тому. Коли дівчина усвідомила, що розмовляла з привидом, то дуже злякалася. Всю ніч їй снилися кошмари і ввижався дух покійного Артура. Їй було моторошно і страшно від того, що відбувалося. Тому вранці Сніжана поїхала до баби Люби, сподіваючись, що провидиця допоможе в усьому розібратися.

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