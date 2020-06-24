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Не впізнати: Тарас Цимбалюк показав, яким він був 10 років тому

24.06.2020

Прогресивний актор театру і кіно Тарас Цимбалюк відомий глядачам телеканалу СТБ за своєю грою в популярних серіалах «Спіймати Кайдаша» і «Кріпосна». Днями він опублікував фото десятирічної давності, яке підірвало мережу. Подробиці ― далі в матеріалі!

Відомо, що ще в 2013 році Тарас Цимбалюк здобув акторську освіту в Київському національному університеті театру, кіно і телебачення ім. І. К. Карпенка-Карого, спеціальність ― актор драматичного театру і кіно (майстерня Зимньої В. І.). Тоді, в студентські роки, він був дуже худим і високим, тому часто грав героїв-коханців.

Учора Тарас Цимбалюк в Instagram опублікував фото десятирічної давності, яке обговорювали його численні шанувальники. Дивіться, який вигляд мав відомий актор в юності, просто зараз!

 

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2020 vs 2010 💪🏼

Публикация от ТАРАС ЦИМБАЛЮК (@taras.tsymbaliuk)

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