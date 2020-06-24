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Як зробити бринзу в домашніх умовах: рецепт приготування від Паші Серветника

24.06.2020

Бринза це м’який солоний сир, який готують з коров’ячого, козячого або овечого молока. Його можна додавати до салатів і пирогів, використовувати для фарширування м’яса і овочів, робити з ним закуски і соуси. Однак не секрет, що найсмачнішою і найкориснішою є саме домашня бринза. Як приготувати цей апетитний розсільний сир своїми руками? Дуже просто! Рецепт домашньої бринзи від переможця «МастерШеф. Професіонали» Паші Серветника читайте в матеріалі.

как сделать брынзу

Інгредієнти:

  • молоко жирністю 3,2% — 1 л
  • сметана жирністю 20% — 3 ст. л.
  • сік лимона — 2 ст. л.
  • вода — 200 мл
  • сіль — 1 ч. л.

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Приготування:

  1. Молоко вилити в каструлю і поставити на сильний вогонь. Додати сметану і перемішати. Коли суміш почне згортатися, влити лимонний сік і прогрівати ще близько 1 хвилини.
  2. Друшляк застелити марлею і вилити суміш. Сироватку зцідити.
  3. Загорнути майбутній сир в марлю і поставити під гніт на 1 годину. По закінченню часу нарізати кубиками.
  4. У воді розвести сіль і залити кубики сиру. Залишити на 30 хвилин. Зберігати домашню бринзу в герметичній ємності, не дістаючи з розсолу.

Смачного!

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