Дивіться серіал «Зникла наречена» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Детективна мелодрама про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. Чи вдалося Анні знайти свою рідну сестру та яку пропозицію зробив Дмитро Ірині? Детальніше читайте в матеріалі.

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У цих серіях ви дізнаєтеся:

Чи вдалося Анні Твардовській вижити після того, як її поховали живцем?

Яку новину повідомила Ірина Дмитру?

Що було написано в заповіті Анни Твардовської, який надав адвокат?

Чи вдалося Анні Твардовській знайти свою сестру?

Дізнайтеся всі подробиці в 5 і 6 серіях від 24.06.2020.

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