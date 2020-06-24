«Зникла наречена»: чим зацікавлять 5 та 6 серії від 24.06.2020
24.06.2020
Дивіться серіал «Зникла наречена» з понеділка по четвер о 20:15 на телеканалі СТБ. Детективна мелодрама про таємниче зникнення головної героїні Анни Твардовської. Чи вдалося Анні знайти свою рідну сестру та яку пропозицію зробив Дмитро Ірині? Детальніше читайте в матеріалі.
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У цих серіях ви дізнаєтеся:
- Чи вдалося Анні Твардовській вижити після того, як її поховали живцем?
- Яку новину повідомила Ірина Дмитру?
- Що було написано в заповіті Анни Твардовської, який надав адвокат?
- Чи вдалося Анні Твардовській знайти свою сестру?
Дізнайтеся всі подробиці в 5 і 6 серіях від 24.06.2020.
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