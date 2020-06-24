У гороскопі від екстрасенсів СТБ кожен знак зодіаку може дізнатися, що зірки радять йому на 25 червня. Як залишатися в гармонії з собою? Докладний гороскоп на 25 червня 2020 року — в нашому матеріалі.

Більше на тему: Любовний гороскоп на 2020 рік від Хаяла Алекперова

Овен

Овни звикли ділитися емоціями. Однак зараз спробуйте менше показувати своє щастя, яке любить тишу!

Телець

Іноді корисно згадати минулі часи, щоб порівняти себе і свої досягнення. Ностальгія може сьогодні вас охопити. Не лякайтеся, а просто прийміть це як належне.

Близнюки

Близнюки почали багато аналізувати, тому часу на почуття не залишається. Зупиніться і подивіться в очі тому, хто ніколи вас не покидав. Можливо, це щось більше?

Рак

Чому ви все думаєте про роботу? Зірки говорять про те, що у вас є і сімейні справи, клопоти. Приділіть сьогодні час цьому. А робота не вовк!

Лев

Леви, вгамуйте запал. Багато агресії і злості з’явилося у ваших висловлюваннях за останні дні. Люди, що вас оточують, не винні у ваших проблемах.

Діва

У Дів усе стабільно. Часом накочує хандра, але близькі люди здатні її швидко приборкати. Приділіть вечір бесіді з важливою людиною.

Терези

Ваша душа вимагає чогось божевільного, так дайте їй це. Головне — робіть усе з розумом, щоб нічого не загрожувало вашому здоров’ю.

Скорпіон

Щоб досягти емоційного балансу, потрібно трохи часу. Ви вічно біжите від крайності в крайність. Змініть свої погляди на життя.

Стрілець

Стрільцям просто необхідні смачний сніданок, обід і вечеря. Дозвольте собі сьогодні смакоти. Не думайте про фігуру. Побачите, що такі прості речі здатні зробити людину щасливою.

Козеріг

Не турбуйтеся, услід за невдачею прийде солодка перемога. І навчіться слухати критику. Часом вона справді аргументована.

Водолій

Пташки співають, сонце сліпить, а літо вас просто розчулює. Та будьте обережнішими в цей день, адже хтось хоче обвести вас навколо пальця.

Риби

Ви надто багато часу приділяєте поганим думкам. Краще налаштовуйте себе на позитив. Ваше особисте життя налагоджене, а ви цього так довго хотіли. Знайте, що все інше — додасться.

Читайте більше цікавих новин у Viber та Telegram СТБ