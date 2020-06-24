Учасник Національного відбору на Євробачення GIO DARA випустив пісню українською мовою, яку написав під час карантину. Bezmezhno kokhaty – це частина особистої історії артиста, яку він дарує слухачам.

GIO DARA –– молодий музикант, автор і композитор, який виступає в жанрі pop-music. За свій творчий шлях GIO DARA встиг спробувати себе на багатьох відомих музичних шоу України, таких як «Х-фактор», співав з оркестром «Lords of The Sound», що ще більше надихнуло музиканта розвиватися в сольному напрямку.

Восени артист представив свій перший англомовний сингл «Feeling so Lost». Також 14 листопада 2019 року GIO DARA успішно провів свій Перший сольний концерт в Bel Etage Music Hall, де музикант представив 12 авторських пісень. В цьому році артист став учасником Національного відбору на Євробачення 2020, запам’ятавшись слухачам своєю щирістю і харизмою.

17 червня GIO DARA випустив новий україномовний сингл – «Bezmezhno kokhaty»

GIO DARA вже давно мріяв написати пісню українською мовою, але зазвичай натхнення приходило лише англійською. Під час карантину музикант пройшов через складний період переосмислення цінностей і написав декілька нових пісень. Пісня «Bezmezhno kokhaty» спочатку з’явилася у вигляді основного мотиву, який GIO DARA раптово став наспівувати.

Переповнений натхненням музикант написав слова і мелодію буквально за один день. «Пісня для мене по-справжньому особлива, адже це перша пісня, яку я написав українською. Натхнення прийшло під час карантину. Саме в цей непростий період я почав цінувати те, що зазвичай просто не помічав і завжди приймав як належне. Це частина мене та моєї історії. Я хочу щоб кожен побачив в цій пісні свій сенс і відчув її по-своєму».

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